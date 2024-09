Lidl wyprzedaje swój hit. Lidlomix na gigantycznej promocji

Lidl po raz kolejny zaskakuje swoich klientów, wprowadzając atrakcyjną promocję na jedno z najbardziej pożądanych urządzeń kuchennych na rynku – robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart. To wszechstronne urządzenie, które zdobyło uznanie w wielu domach, teraz dostępne jest w Lidlu w niższej cenie.

Od kilku lat możemy zaobserwować drastyczny wzrost popularności wszelkiej maści robotów kuchennych. Trend ten zapoczątkowała marka Vorwerk ze swoim Thermomiksem. Niemiecki robot kuchenny w samym 2023 roku sprzedał się w Polsce 232 tysiące razy. Pomimo tak dobrych wyników sprzedażowych urządzenie to dla wielu osób jest po prostu zbyt drogie, a jego popularność pozwalała sądzić, że wkrótce pojawią się tańsze alternatywy. Jednym z takich urządzeń jest właśnie Monsieur Cuisine Smart, potocznie nazywany "Lidlomiksem".

Lidl wyprzedaje swoje robota kuchennego

Już od poniedziałku 9 września rozpocznie się promocja na robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart 1200 W. W jej ramach urządzenie będziemy mogli kupić za 1799 złotych, czyli o 700 zł taniej niż wynosi jego standardowa cena. Promocja potrwa do soboty 14 września.

Monsieur Cuisine Smart to robot kuchenny nowej generacji, który łączy w sobie funkcjonalność, nowoczesną technologię i łatwość obsługi. Jego zaawansowane funkcje czynią go nieocenionym pomocnikiem w każdej kuchni, zwłaszcza dla osób ceniących sobie wygodę i oszczędność czasu. Urządzenie oferuje 10-stopniowe ustawienie prędkości oraz funkcję turbo, która pozwala na intensywne miksowanie pulsacyjne, co jest nieocenione podczas przygotowywania gładkich sosów, past czy koktajli. Dodatkowo Monsieur Cuisine Smart wyposażony jest w automatyczne programy do wyrabiania ciasta, gotowania na parze, smażenia, przygotowywania smoothie, przecierania, a także do bardziej zaawansowanych technik kulinarnych, takich jak sous-vide czy powolne gotowanie.

Gazetka Lidl

Wśród licznych funkcji robota, na uwagę zasługuje możliwość przygotowywania przepisów w różnych wielkościach porcji, co jest niezwykle praktyczne w przypadku większych rodzin lub przygotowywania jedzenia na kilka dni. Funkcja Wi-Fi umożliwia comiesięczne aktualizacje przepisów oraz dodawanie nowych funkcji, co sprawia, że urządzenie zawsze pozostaje na czasie z najnowszymi trendami kulinarnymi. Dodatkowo urządzenie oferuje funkcje takie jak planer tygodniowy, możliwość dodawania przepisów bezpośrednio do listy zakupów.

Grafika: depositphotos.com