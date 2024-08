Końcówka letniego sezonu w Lidlu. Tanie narzędzia teraz jeszcze tańsze

Choć właśnie trwa ostatni tydzień wakacji, sezon na prace ogrodowe jeszcze chwile potrwa. To dobra okazja, by wyposażyć się w nowe narzędzia w cenach niższych, niż kiedy zapotrzebowanie na nie jest największe. Jeśli właśnie szukacie nowej kosiarki elektrycznej, ta promocja w Lidlu to coś, czemu warto przyjrzeć się bliżej.

Produkt dnia w Lidlu: kosiarka Parkside Performance PPRM 2000 B2

Kosiarka elektryczna to idealny wybór zwłaszcza dla tych, którzy zajmują się pielęgnacją nieco mniejszych trawników. Co prawda konieczność używania przewodu znacząco ogranicza zasięg pracy kosiarki, jednak takie rozwiązanie ma również spore atuty. Wysoka moc, zdecydowanie mniejszy ciężar w porównaniu do kosiarki spalinowej czy mniej czynności eksploatacyjnych to tylko te najistotniejsze. Właśnie taką kosiarką jest wymieniona wyżej Parkside Performance PPRM 2000 B2. Dlaczego warto ją kupić?

Zgodnie z opisem na stronie sklepu internetowego Lidl Online, oferuje aż 2000 W mocy, szerokość koszenia 46 cm i kosz o pojemności 60 l. Do niewielkich trawników to w zupełności wystarczająco. Co bardzo istotne, kosiarka PPRM 2000 B2 została wyposażona w dołączany napęd na tylne koła, przydatny zwłaszcza w nieco trudniejszym terenie.

Taka cena jeszcze tylko przez kilka godzin

Cena, za którą zazwyczaj można kupić kosiarkę Parkside Performance PPRM 2000 B2 to 1099 złotych. Obecnie, z uwagi na promocję Produkt dnia, została obniżona do 799 złotych, czyli aż o 27%. Trzeba się jednak pospieszyć. Promocja obowiązuje tylko w dniu 26 sierpnia.

Co nabywca kosiarki marki własnej sklepu Lidl otrzymuje w zamian za 799 złotych? Oto pełna specyfikacja prosto od producenta: