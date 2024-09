Lidl wyprzedaje akumulatory. Przydadzą się w każdym warsztacie

Od czwartku, 10 października, w Lidlu startują kolejne atrakcyjne promocje, tym razem skierowane do majsterkowiczów, którzy cenią sobie wysoką jakość i wszechstronność narzędzi marki Parkside. W ofercie znajdziemy narzędzia akumulatorowe oraz niezbędne akcesoria, które z pewnością przydadzą się w każdym warsztacie. Co najważniejsze, promocja obejmuje również akumulatory Parkside X12V Team, które są kluczowym elementem tej serii narzędzi.

Wszechstronne narzędzia i akumulatory Parkside X12V Team

Największym atutem oferty jest szeroka gama narzędzi kompatybilnych z jednym systemem akumulatorowym X12V Team. Dzięki temu wystarczy zaopatrzyć się w jeden akumulator, aby korzystać z wielu urządzeń z serii, co znacząco obniża koszty zakupu kolejnych narzędzi.

W promocji dostępne są dwa warianty akumulatorów:

Akumulator 12 V o pojemności 2,5 Ah w cenie 59,99 zł (zamiast 79,99 zł). To doskonała opcja dla osób potrzebujących narzędzi do krótszych prac, gdzie liczy się lekkość i poręczność.

w cenie (zamiast 79,99 zł). To doskonała opcja dla osób potrzebujących narzędzi do krótszych prac, gdzie liczy się lekkość i poręczność. Akumulator 12 V o pojemności 5 Ah w cenie 99,99 zł (zamiast 129 zł). Ten wariant zapewnia dłuższą pracę bez konieczności częstego ładowania, co jest idealne do bardziej wymagających zadań.

Co więcej, w promocyjnej cenie 99 zł można także nabyć zestaw z szybka ładowarką 6 A, który skróci czas ładowania akumulatora do około 30 minut.

Promocje na narzędzia akumulatorowe

W ofercie znalazła się także akumulatorowa zakrętarka udarowa 12 V Parkside w cenie 149 zł, która jest absolutną nowością. To narzędzie z bezszczotkowym silnikiem, które gwarantuje maksymalną moc przy jednoczesnej długiej żywotności akumulatora. Narzędzie idealnie nadaje się do dokręcania i odkręcania śrub, wiercenia w drewnie oraz stali. Co ważne, tak jak w przypadku innych narzędzi z tej serii, zakrętarka jest kompatybilna z akumulatorem X12V Team, jednak sam akumulator nie jest w zestawie, co pozwala na elastyczne dobieranie konfiguracji w zależności od potrzeb.

Wśród pozostałych narzędzi na szczególną uwagę zasługuje akumulatorowa młotowiertarka 12 V w cenie 199 zł, która zawiera zestaw różnorodnych uchwytów i wierteł, co czyni ją wszechstronnym narzędziem zarówno do pracy w betonie, jak i drewnie.

Dla osób ceniących precyzję, w promocji dostępna jest również akumulatorowa wyrzynarka 12 V w cenie 169 zł (zamiast 199 zł). To narzędzie pozwala na precyzyjne cięcia w różnych materiałach, a do zestawu dołączone są brzeszczoty oraz ogranicznik równoległy.

Lidl nie zapomniał również o dodatkowych akcesoriach. Na szczególną uwagę zasługuje akumulatorowy reflektor LED 10 W w cenie 39,99 zł, który świetnie sprawdzi się podczas pracy w ciemniejszych pomieszczeniach. Reflektor można łatwo przenosić i dostosować do potrzeb użytkownika, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do pracy w warsztacie, jak i na zewnątrz.

Dla ogrodników warto wspomnieć o elektrycznym odkurzaczu do liści o mocy 2600 W w cenie 129 zł, który posiada funkcje dmuchawy, odkurzacza i rozdrabniacza do liści, co znacznie ułatwi prace porządkowe w ogrodzie.

Grafika: Grzegorz Ułan/Antyweb