HUAWEI WATCH GT 5 Pro – tytanowa wytrzymałość na każdą okazję

Huawei przyszykował na jesień potężną kadrę nowych zegarków, a jej flagowym reprezentantem jest HUAWEI WATCH GT 5 Pro, czyli zegarek z pogranicza dwóch światów. To nie tylko precyzyjny partner codziennych treningów, ale też uzupełnienie eleganckiej stylizacji. Spędziłem z nim kilka tygodni i już wiem, dlaczego warto go mieć.

Jeszcze lepszy i piękniejszy niż poprzednik

Wersja Pro powraca do serii HUAWEI WATCH GT, a ja ten wielki powrót miałem okazję celebrować w towarzystwie modelu HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Active, czyli największej konfiguracji tego zegarka. Mam szczupłe nadgarstki, ale lubię duże smartwatche, dlatego ten model jest dla mnie idealnym wyborem – spójrzcie tylko, jak świetnie prezentuje się w czarnej wersji.

To zasługa połączenia tytanu i szafirowego szkła, a także geometrycznych cięć, które kopercie nadają drapieżnego charakteru. Choć wygląda masywnie, to wcale nie ciąży na ręce, bo waga zegarka bez paska to zaledwie 53 g, a samo urządzenie jest dość smukłe – 10,9 mm w najcieńszym miejscu. Połączenie eleganckiego designu ze sportowym charakterem sprawia, że HUAWEI WATCH GT 5 Pro jawi się jako zegarek dla osób, które cenią sobie uniwersalność – szybki trening na siłowni po spotkaniu biznesowym? Żaden problem.

Zastosowanie dużego ekranu ma jedną poważną zaletę – zegarek obsługuje się wygodnie i komfortowo, nie ma też żadnego problemu z odpisywaniem na wiadomości przy pomocy wbudowanej klawiatury, a także odczytywaniem powiadomień czy śledzeniem analiz treningowych. A skoro o treningach mowa…

Zadbaj o siebie w modnym stylu, bo…

Żaden ze mnie sportowy świr, ale staram się biegać i odwiedzać siłownie częściej, niż raz na tydzień. HUAWEI WATCH GT 5 Pro wyposażono w TruSense, czyli nowy system monitorowania ponad 60 wskaźników zdrowia i ruchu, oraz ujednolicony algorytm, który na bieżąco analizuje dane zbierane przez zegarek, dlatego to właśnie on był moim towarzyszem ćwiczeń przez niespełna miesiąc.

Pierwsza obserwacja? Ponad 100 trybów sportowych – w tym nowy tryb golfowy – z subskrypcją HUAWEI Health+ oraz dostęp do bogatych analiz i wskazówek treningowych z poziomu aplikacji. Jest więc w czym wybierać, a ci, którzy potrzebują w wyborze pomocy, mogą oddać się w ręce AI, które wspomoże opracowanie planu treningowego – na przykład dla początkujących biegaczy.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro pozwala też śledzić aktywność nieco bardziej ekskluzywnych sportów, jak nurkowanie, wyczynowe wędrówki po górach czy właśnie wspomniany golf, który jest zupełną nowością w smartwatchach od Huawei. Tryb golfowy umożliwia podgląd mapy pola golfowego na zegarku, w tym jego układu, topografii i lokalizacji wszystkich przeszkód – łącznie do wyboru mapy ponad 15 000 pól.

…o zegarek martwić się nie musisz

Wiecie, jak to jest na siłowni. Tu w coś uderzysz, tam o coś zahaczysz – a przypomnę, że mówimy o naprawdę ciężkich przedmiotach. Z HUAWEI WATCH GT 5 Pro obaw o urządzenie nie odczuwałem, dlatego nie będę owijał w bawełnę – o chuchaniu i dmuchaniu nie było tutaj mowy. Biegałem w deszczu, szorowałem nim o matę podczas rozciągania i nie raz uderzyłem o sprzęt na siłowni. Efekt? No właśnie efektu brak, bo zegarek przetrwał te próby bez szwanku. Nie ma się jednak co dziwić, bo Huawei wpakował do niego tytan klasy lotniczej, ceramikę i szafirowe szkło na ekranie, co przekłada się na imponującą trwałość.

Aktywność w trudnych warunkach atmosferycznych także nie robi na nim wrażenia. Poziom szczelności IP69K chroni bowiem zegarek przed kurzem i zachlapaniami, a klasa wodoodporności 5ATM umożliwia nurkowanie do głębokości 40 metrów – więc bieganie nawet w intensywnej ulewie to dla HUAWEI WATCH GT 5 Pro zaledwie rozgrzewka.

Ruch to zdrowie, dlatego HUAWEI WATCH GT 5 Pro monitoruje obie te rzeczy. Zegarek może pochwalić się całym zestawem czujników śledzących kwestie zdrowotne, zaczynając od tak podstawowych jak mierzenie tętna, kończąc na EKG i pomiarze tlenu we krwi. Z poziomu zegarka kontrolować można też pomiar temperatury ciała i wykrywać sztywność tętnic, a to funkcjonalności przydatne nie tylko podczas treningu, ale także w codziennej pracy czy rozrywce.

To za dnia, a co w nocy? Oczywiście mierzenie parametrów snu, dzięki czemu użytkownik może mieć wgląd nie tylko w fazy snu, ale też nocną pracę serca. HUAWEI WATCH GT 5 Pro dba też o zdrowie psychiczne. Zegarek w tle określa poziom stresu na podstawie parametrów zdrowotnych, a w aplikacji Oddychanie znajdziemy proste ćwiczenia oddechowe, które ten stres pozwolą złagodzić.

Osobisty portfel z baterią nie do zajechania – niezależnie od systemu

To, co najbardziej urzekło mnie w HUAWEI WATCH GT 5 Pro to bateria – aż 14 dni na jednym naładowaniu to prawdziwy gamechanger. Po całym dniu odbierania powiadomień, monitorowania w tle czynności zdrowotnych, kontrolowania muzyki i multimediów oraz okazjonalnych treningów zegarek wyświetlał zaledwie kilka procent mniej, niż podczas zakładania go rano na nadgarstek. Taką pewność docenią szczególnie osoby, które często podróżują służbowo – zegarek można śmiało zabrać na weekend bez zaprzątania sobie głowy ładowarką. Samo zaś ładowanie urządzenia to kwestia 60 minut.

Nowością w serii HUAWEI WATCH GT są płatności mobilne. HUAWEI WATCH GT 5 Pro to pierwszy zegarek producenta, którym można płacić zbliżeniowo. Służy do tego dedykowana aplikacja Quicko, pozwalająca doładować wirtualny portfel. Plusem urządzeń jest także kompatybilność zarówno z systemem iOS, jak i Android bez wyrzeczeń oraz ograniczeń działania aplikacji.

Zyskaj więcej, dzięki premierowym promocjom

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm to niejedyna wersja, która debiutuje w Polsce 19 września. Wraz z nim na sklepowe półki trafia także bardziej kompaktowy egzemplarz w rozmiarze 42 mm, stworzony z myślą o mniejszych dłoniach. Oba urządzenia dostępne są w konfiguracji eleganckiej i aktywnej, w różnych wersjach kolorystycznych, kompatybilne z nowymi paskami z wygodnego fluoroelastomeru.

Z okazji premiery tych urządzeń Huawei przygotował specjalne promocje. W okresie od 19 września do 27 października 2024 r., na huawei.pl oraz u partnerów biznesowych słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o rynkowej wartości 299 zł dostaniecie w prezencie (lub za 1 zł). Warto też podkreślić, że każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH GT 5 Pro otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów

Ceny nowych zegarków z serii HUAWEI WATCH GT 5 Pro

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Active: 1799 zł

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (42 mm) Elegant: 2399 zł

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Elite: 1999 zł

HUAWEI WATCH GT 5 Pro (46 mm) Active: 1599 zł