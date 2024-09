Dbanie o czystość nigdy nie było łatwiejsze niż z Bosch Unlimited 7 ProHygenic Aqua

Nawet obowiązki mogą stać się przyjemnością, gdy zabieramy się za nie z odpowiednim sprzętem i nastawieniem. Jak wiadomo: dla nas, gadżeciarzy, każda nowa zabawka to idealny powód do skorzystania z niej. Czasem jest to nowy pad do konsoli, a innym razem odkurzacz. I w ostatnim czasie to właśnie ten drugi okazał się dobrym powodem do sprzątania i… dotarcia do miejsc, o których na co dzień się nie pamięta. A to za trudno, a to za daleko, a to za dużo czasu musimy na to poświęcić. A nowość od Bosch zachęca do działania – bo jednocześnie kiedy odkurzamy, Unlimited 7 ProHygienic Aqua pozwala nam szybko, łatwo i efektywnie zadbać o umycie podłóg w naszym domu!

Sprawdziliśmy go we własnych czterech kątach – i to na różnych powierzchniach. Dywany, wykładziny czy obicia meblowe nie stanowiły dla sprzętu żadnego wyzwania. Wszystkie nakładki idealnie poradziły sobie także z bardziej śliskimi powierzchniami - jak glazura, panele podłogowe czy nawet meble, z których sprawniej i bezpieczniej niż za pomocą tradycyjnej ściereczki pozbędziemy się brudu. Tym co dla wielu może okazać się strzałem w dziesiątkę to skuteczność i oszczędność czasu, bowiem jednocześnie pozbędziemy się drobinek kurzu i umyjemy podłogi. Wszystko to w wyjątkowo wygodny, schludny i niewymagający sposób!

Dynamic Aqua 2w1. Odkurzacz z nakładką, która ułatwi Ci sprzątanie!

Tym, za co kochamy nowoczesne technologie, są w pierwszej kolejności wszelkiej maści innowacje sprawiające, że nasze życie staje się łatwiejsze. Nowy odkurzacz marki Bosch idealnie wpisuje się w ten schemat. A wszystko dzięki obrotowym nakładkom mopującym Dynamic Aqua 2w1. To właśnie połączenie kanału ssącego o dużej mocy z dwiema obrotowymi nakładkami oraz systemem automatycznego dozowania wody pozwala na wyjątkowo szybkie sprzątanie. Jest ono nie tylko wyjątkowo sprawne, ale również efektywne – co jest bez wątpienia kluczowe. Możliwość jednoczesnego odkurzania i mycia podłogi jest atutem, obok którego trudno przejść obojętnie. To właśnie takie małe-wielkie zmiany w codzienności najczęściej okazują się kluczowe!

Na rynku mamy już cały szereg odkurzaczy z funkcją mopowania. Producenci stopniowo dopieszczają technologię tak, by ta była możliwie jak najdoskonalsza w praktyce. Bosch w Unlimited 7 ProHygienic Aqua proponuje zestaw rozwiązań na różne potrzeby.

Systemy automatycznego dozowania wody w przeszłości okazywały się dość problematyczne, ale... no właśnie: to już historia. W tym modelu zadbano o idealne nasączenie nakładek mopujących — a to właśnie one odpowiedzialne są za mycie nawet trudno dostępnych miejsc. Warto także mieć na uwadze, że odpowiednie nawodnienie pozwoli zadbać o to, by nie zniszczyć nawierzchni. Nie trzeba się obawiać ani o nadmierne przemoczenie, ani porysowanie ze względu na zbyt suche szczotki. Nakładki zostały tak zaprojektowane, by efektywnie radzić sobie z różnymi typami twardych nawierzchni. Skutecznie poradzą sobie zarówno z drewnem, tworzywami sztucznymi jak i ceramiką. Z każdej z nich pozbędą się nawet najbardziej uporczywych plam, zapewniając im czystość i świeżość.

Zaletą jest również rozmiar pojemnika na wodę. Jest on na tyle niewielki, że cała konstrukcja nie robi się zbyt ciężka i można z niej komfortowo korzystać. Jednocześnie jest niezwykle wydajna – pełny pojemnik o pojemności 250 ml pozwoli na umycie do 50 metrów kwadratowych podłóg! Warto również mieć na uwadze, że zdejmowanie i zakładanie nakładek jest higieniczne i dziecinnie proste. Cały proces zajął nam nie więcej niż kilkanaście sekund. Brudne – bez problemu wypraliśmy je w pralce przy standardowym programie w 40 stopniach Celsjusza. Zaleca się ich pranie po każdym użyciu – naszym zdaniem posłużą nam naprawdę długo. Co więcej: producent zadbał także o to, by były higieniczne w obsłudze! Nie musimy bezpośrednio dotykać brudnych nakładek, żeby je zdjąć i umieścić w pralce.

Skuteczność bez kompromisów. Odkurzacz, na który czekaliśmy!

I choć mopowanie podłóg dla wielu może okazać się prawdziwym gamechangerem, to nie zapominajmy, że Bosch Unlimited 7 ProHugenic Aqua to przede wszystkim odkurzacz. Odkurzacz, który skutecznie ułatwia codzienne obowiązki.

Nam przypadła do gustu wysoka moc silnika, która sprawia, że usuwanie wszelkiej maści zanieczyszczeń nie wymagało od nas żadnego wysiłku. Co więcej: nie dość, że jest on wydajny, to producent oferuje aż 10-letnią gwarancję niezawodności! Sam odkurzacz pracować może w trzech trybach: turbo (z dodatkową mocą do zadań specjalnych), auto (z automatycznym dostosowywaniem w zależności od powierzchni, którą się zajmuje) oraz eco (w zupełności wystarczający do codziennego dbania o czystość i najdłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu).

Wystarczy przyłożyć odkurzacz, a problem sam znika. Autorska elektroszczotka AllFloor Dynamic Power Brush to akcesorium, które poradzi sobie z każdą powierzchnią – niezależnie od jej faktury. To uniwersalne rozwiązanie, które pozwoli skutecznie odkurzyć zarówno dywany, jak i parkiety, czy kafelki. I uwierzcie nam zginana rura naprawdę ułatwia sprzątanie. Koniec ze schylaniem się, kucaniem itd. Pozwala ona użytkownikom na efektywne docieranie do wszystkich, nawet trudno dostępnych miejsc. Dzięki niej łatwo możemy pozbyć się brudu pod szafką czy kanapą, bez konieczności przesuwania mebli i dodatkowych kombinacji. Bogaty zestaw dodatków i łatwa w montażu stacja dokująca z uchwytami na akcesoria sprawią, że sprzęt zawsze będzie na wyciągnięcie ręki wtedy, kiedy będziemy go potrzebować.

Bosch zadbał również o alergików. Ich nowy odkurzacz korzysta z system filtrów HEPA, które zatrzymają aż do 99,97% drobnych cząsteczek kurzu. Podświetlenie LED w zamontowanej elektroszczotce sprawi, że żaden brud nam nie umknie i niczego nie pominiemy. Samo opróżnianie pojemnika również jest łatwe i bez problemu zrobimy to po każdym użyciu bez narażania się na wszędobylską chmurę pyłu.

Wisienką na torcie jest wymienny akumulator. Jak wiadomo – to właśnie wbudowane baterie często są piętą achillesową współczesnej elektroniki, bo po czasie się zużywają. Tutaj możemy je wyjmować i wymieniać bez wysiłku i rozkręcania. Producent zadbał o system szybkiego ładowania baterii, ale dzięki ekspresowej ich wymianie możemy odkurzać właściwie bez jakichkolwiek ograniczeń. Bo nawet gdy wyczerpiemy baterię – tak długo jak mamy zapasową, wystarczy krótka chwila na jej wymianę... i już możemy kontynuować pracę! Ale i bez tego na pełnym ładowaniu, odkurzacz zapewnia najwyższej jakości czyszczenie nawet do 100 metrów kwadratowych powierzchni! Warto mieć na uwadze, że odkurzacz Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua wykorzystuje uniwersalny akumulator z serii Power for ALL, który zasila również inne urządzenia producenta – tym samym jest spore prawdopodobieństwo, że już teraz konsumenci mają dodatkowy akumulator w domu.

Jakość marki Bosch: czystość bez wysiłku. To po prostu działa

Bosch Unlimited 7 ProHygenic Aqua to przykład urządzenia, który łączy przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony jest wyjątkowo stylowym, cieszącym oko, gadżetem, który wpasuje się w każde wnętrze. Z drugiej staje się naszym codziennym kompanem, który efektywnie wyręcza nas w przykrych obowiązkach.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii pozwoliło marce Bosch na zaprojektowanie urządzenia, które bez żadnego wysiłku z naszej strony pozwoli sprawnie odkurzyć i umyć podłogi. Zestaw akcesoriów pozwala nie tylko na odkurzenie i umycie podłóg. Z ich pomocą dostaniemy się do trudno dostępnych miejsc, których utrzymanie w czystości stanowiło dotychczas problem. Co więcej: odkurzacz jest w 100% wyprodukowany w Niemczech, co w dobie dzisiejszej elektroniki należy do rzadkości. Producent od lat bazuje na zaufaniu klientów i ich zaufaniu do marki, którego nigdy nie zawiódł. Dlatego też udziela 10-letniej gwarancji na silnik odkurzacza. Wykorzystując wymienny, wspierający szybkie ładowanie, akumulator, gwarantuje użytkownikom, że ich sprzęt będzie nadawał się do użytku latami.

Wpis powstał przy współpracy z marką Bosch