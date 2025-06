Lidl upadł na głowę. Akumulatory i ładowarki na mocnej przecenie

Lidl ponownie stawia na markę Parkside i wprowadza rozbudowaną ofertę promocyjną na elektronarzędzia oraz akcesoria warsztatowe i samochodowe. Letnia akcja rabatowa została podzielona na dwie fale. Pierwsza rozpocznie się w czwartek 3 lipca i obejmuje narzędzia do prac remontowych i budowlanych. Druga tura, ruszająca w sobotę 5 lipca, skoncentrowana jest na urządzeniach przydatnych w garażu i warsztacie samochodowym.

Lidl wyprzedaje elektronikę budowlaną

W pierwszej części promocji uwagę zwraca przede wszystkim piła widiowa Parkside o mocy 1200 W. Narzędzie wyposażono w system Spindle Lock oraz automatyczną blokadę wrzeciona. Cena promocyjna to 299 zł, czyli o 100 zł mniej niż dotychczas. Urządzenie nadaje się do precyzyjnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.

Kolejnym przecenionym sprzętem jest młotowiertarka z udarem o mocy 1050 W, dostępna w zestawie z walizką. Dzięki niej możliwe jest wiercenie w betonie, kamieniu oraz cegle. Cena urządzenia to 199 zł. Tyle samo kosztuje również mieszadło do farb i zapraw o mocy 1600 W, które umożliwia efektywne przygotowywanie mas tynkarskich i zapraw murarskich.

Elektronika dla kierowców w korzystnych cenach

Drugi etap promocji w Lidlu rozpoczyna się w sobotę 5 lipca i skupia się na wyposażeniu warsztatu samochodowego oraz elektronarzędziach przeznaczonych do pielęgnacji auta.

Na uwagę zasługuje klucz udarowy akumulatorowy 20 V, który został przeceniony o 100 zł i kosztuje obecnie 299 zł. Urządzenie sprzedawane jest w walizce, w zestawie z nasadkami i ładowarką. Narzędzie jest kompatybilne z systemem X20V Team, co pozwala na wymienne korzystanie z jednego akumulatora do wielu urządzeń Parkside.

W tej samej cenie – 129 zł – dostępne są dwa kolejne urządzenia. Pierwsze z nich to odkurzacz przemysłowy przeznaczony do pracy na mokro i sucho. Drugie to polerka do lakieru samochodowego, sprzedawana z zestawem padów i walizką. Oba produkty adresowane są do użytkowników, którzy dbają o estetykę i czystość swoich pojazdów.

Wśród bardziej zaawansowanych narzędzi pojawiła się również kamera inspekcyjna w cenie 179 zł, przeceniona o 50 zł. Urządzenie posiada regulowane oświetlenie LED oraz elastyczną szyjkę, co pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak komora silnika. Produkt cechuje się dodatkowo klasą wodoszczelności.

Akumulatory i ładowarki w Lidlu

Uzupełnieniem oferty są akumulatory litowo-jonowe (4 Ah) w cenie 129 zł oraz inne komponenty kompatybilne z systemem X20V Team, co czyni ofertę Parkside wyjątkowo elastyczną i wygodną dla użytkownika.

Z kolei już od 30 czerwca dostępne są w sklepie internetowym lidl.pl dodatkowe promocje na narzędzia Parkside. Zniżką 35 procent objęto m.in. ładowarkę automatyczną Parkside Smart (168,35 zł), latarkę akumulatorową LED (181,35 zł) oraz akumulator 2 Ah (77,35 zł). To dobra okazja dla osób, które preferują zakupy online i chcą rozbudować swój zestaw narzędziowy bez konieczności wizyty w sklepie stacjonarnym.

Grafika: Grzegorz Ułan / Antyweb