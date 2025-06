Biedronka kokietuje kierowców. Przydatny sprzęt trafi na półki

Promocje w Biedronce to doskonała okazja, by skompletować zestaw niezbędników na wakacje – niezależnie od tego, czy planujesz podróż samochodem, wycieczkę rowerową, czy wypoczynek nad wodą. Nowa oferta obowiązuje od poniedziałku 30 czerwca do soboty 5 lipca

Od 30 czerwca do 5 lipca sieć sklepów Biedronka zaprasza na specjalną promocję z cyklu „Urlopowy Niezbędnik”. W ofercie pojawiły się praktyczne akcesoria dla kierowców, elektronikę idealną na wakacje oraz gadżety poprawiające komfort podróży. W niektórych przypadkach ceny są śmiesznie niskie.

Reklama

Biedronka wyprzedaje gadżety dla kierowców

Biedronka wystartowała z naprawdę ciekawymi promocjami. Na półkach sklepowych nie zabrakło także klasycznych uchwytów samochodowych na telefon w cenie 17,99 zł – dostępne są aż cztery różne wersje: teleskopowa, na kratkę, magnetyczna oraz grawitacyjna. To funkcjonalne rozwiązanie dla każdego, kto korzysta z nawigacji podczas jazdy.

GT Max przygotował także coś dla komfortu ciała. Poduszki podróżne pod kark i lędźwie wykonane z pianki zapamiętującej kształt dostępne są w dwóch wariantach. Poduszka pod kark kosztuje 39,99 zł, natomiast wersja lędźwiowa 34,99 zł. Obie są wyposażone w zdejmowany pokrowiec i przeznaczone do dłuższych podróży – zarówno samochodowych, jak i lotniczych.

W letniej ofercie znalazło się także miejsce na nowoczesne akcesoria. Dla fanów CarPlay i Android Auto Biedronka oferuje bezprzewodowy adapter samochodowy za 119 zł – zgodny z systemami iOS i Android, z gniazdem USB A/USB C. To wygodny sposób, by uniezależnić się od kabli i cieszyć się pełną funkcjonalnością smartfona w aucie.

Równie ciekawie prezentuje się lokalizator GPS z technologią Bluetooth 5.2 (29,99 zł), który działa nawet przez pół roku na jednej baterii i może zostać przypięty do kluczy lub bagażu. Działa z aplikacją Apple „Find My”, co czyni go prostym i tanim sposobem na zabezpieczenie cennych przedmiotów w podróży.

Miłośników aktywnego wypoczynku zainteresuje kamera sportowa Forever za 89,90 zł. Sprzęt nagrywa w jakości HD, wyposażony jest w ekran 2” i baterię 900 mAh, pozwalającą na 90 minut nagrania. Idealna do sportów wodnych i dokumentowania letnich przygód.

Na koniec coś dla fanów muzyki – głośnik LED RGB z Bluetooth 5.3 i mocą 16 W w cenie 79,90 zł. Sprzęt ma zasięg działania do 10 m, złącze USB-A, micro SD i opcję ładowania przewodowego. Efektowna iluminacja świetlna sprawi, że każde ognisko czy wieczór na plaży zyska wyjątkowy klimat.

Reklama

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb