Orlen zrzuca bombę. Nawet 40 groszy mniej na litrze paliwa

Orlen rusza z wakacyjną promocją na paliwo – od 27 czerwca do końca sierpnia kierowcy mogą zyskać do 40 groszy rabatu na litrze, ale tylko w weekendy i z aplikacją VITAY.

Od piątku, 27 czerwca 2025 roku, kierowcy w Polsce mogą skorzystać z wakacyjnej promocji na paliwo na stacjach Orlen. Firma ogłosiła, że użytkownicy programu lojalnościowego VITAY otrzymają kupony z rabatem sięgającym do 40 groszy na litrze. Promocja obowiązywać będzie do końca wakacji – 31 sierpnia, ale tylko w weekendy i z pewnymi warunkami.

Promocja pod ścisłą kontrolą aplikacji

Zniżki są dostępne wyłącznie dla użytkowników aplikacji VITAY. Każdy klient otrzyma 10 kuponów rabatowych, przy czym pięć z nich będzie ważnych od końca czerwca do końca lipca, a kolejne pięć w sierpniu. Każdy kupon pozwala zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 25 groszy na litrze. Zniżka może wzrosnąć do 40 groszy, jeśli klient wyda na stacji minimum 5 złotych na inne produkty.

Rabaty obejmują benzynę i olej napędowy z linii Efecta i Verva. LPG nie jest objęty promocją. Aby rabat został naliczony, należy przed tankowaniem aktywować kupon w aplikacji i zrealizować transakcję w piątek, sobotę lub niedzielę.

Choć akcja promocyjna została zapowiedziana jako forma „realnych oszczędności” dla kierowców, warto pamiętać, że zaledwie kilka tygodni wcześniej Orlen podniósł ceny paliw, tłumacząc to sytuacją geopolityczną.

Już teraz pojawiają się głosy niezadowolenia, gdyż zniżki dostępne są tylko w ograniczonych dniach tygodnia i wymagają dodatkowych działań — instalacji aplikacji, aktywacji kuponu i często dodatkowych zakupów na stacji. Co więcej, limit 50 litrów może być niewystarczający dla kierowców aut z większymi zbiornikami lub rodzin planujących dalsze podróże.

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, zapowiedział promocję jako wyraz siły i stabilizacji koncernu. – To realne oszczędności w portfelach Polaków, na które możemy sobie pozwolić, bo uporządkowaliśmy sytuację w Orlenie – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

Grafika: depositphotos