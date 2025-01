Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Masa sprzętu za grosze

Od soboty, 18 stycznia, Lidl rozpoczyna atrakcyjną promocję na narzędzia dla majsterkowiczów marki Parkside. Oferta skierowana jest zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów, którzy chcą wyposażyć swój warsztat w nowoczesne urządzenia w korzystnych cenach. Poniżej przedstawiamy najciekawsze propozycje dostępne w tej ofercie.

Lidl wyprzedaje elektronikę dla majsterkowiczów

W cenie 79,99 zł można nabyć szlifierkę kątową o mocy 750 W. Urządzenie charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją oraz prędkością obrotową wynoszącą 12 000 obr./min, co czyni je idealnym wyborem do cięcia i szlifowania różnych materiałów. W zestawie znajduje się osłona ochronna, klucz montażowy oraz 2 tarcze, co sprawia, że produkt jest gotowy do użycia od razu po zakupie.

Kolejną wartą uwagi pozycją jest młotowiertarka o mocy 800 W, dostępna w promocyjnej cenie 149 zł (o 50 zł taniej). W zestawie znajdują się dłuto płaskie, trzy wiertła SDS oraz metalowy ogranicznik głębokości. Urządzenie sprawdzi się zarówno przy wierceniu w betonie, kamieniu, jak i drewnie.

Dla osób szukających wszechstronnego sprzętu Lidl oferuje narzędzie wielofunkcyjne w cenie 129 zł. W zestawie znajdziemy brzeszczoty, szpachelkę oraz talerz szlifierski. Urządzenie pozwala na szlifowanie, cięcie i skrobanie, a także zapewnia regulowaną prędkość drgań w zakresie od 15 000 do 21 000 obr./min.

W ofercie pojawia się również profesjonalna szlifierka do ścian i podłóg, dostępna w promocyjnej cenie 199 zł (o 80 zł taniej). Urządzenie wyposażono w regulowaną liczbę obrotów oraz zbiornik o pojemności 2,5 litra. To idealne rozwiązanie do precyzyjnego wygładzania powierzchni ścian i podłóg.

Dopełnieniem oferty jest odkurzacz przemysłowy na mokro i sucho w cenie 199 zł (50 zł taniej). W zestawie znajdują się rura teleskopowa, ssawki oraz filtr. Odkurzacz doskonale sprawdzi się zarówno przy sprzątaniu po remoncie, jak i w codziennym użytkowaniu.