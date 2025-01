Action nęci niskimi cenami! Raj fanów elektroniki i majsterkowiczów!

Action po raz kolejny aktualizuje swoje cotygodniowe promocje, które ucieszą miłośników oszczędzania i poszukiwaczy funkcjonalnych produktów w przystępnych cenach. W tym tygodniu sklep przygotował ofertę obejmującą różnorodne przedmioty: od elektroniki, po oświetlenie i sprzęty kuchenne. Poszczególne pozycje powinny z pewnością zaciekawić wszystkich, którym zależy na dobrych cenach.

Szukając powerbanku do swojego telefonu (lub innego urządzenia z wbudowaną baterią) warto zainteresować się Re-load, który ma być idealnym rozwiązaniem niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, spędzasz długi dzień bez dostępu do gniazdka elektrycznego, czy chcesz pozostawać w kontakcie z innymi w dowolnym miejscu. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi łatwo schowasz go w torbie lub kieszeni i nigdy nie będziesz już martwić się tym, jak doładować swój sprzęt. Re-load o pojemności 5000 mAh posiada diodę LED umożliwiającą łatwe sprawdzanie pozostałej energii, a dołączony przewód USB-C do USB-A pozwoli naładować niemal dowolne urządzenie elektroniczne. A do ładowania samego powerbanku przyda się ładowarka ścienna Sologic za 9,99 zł posiadająca dwa złącza USB: USB-A i USB-C, co pozwala na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie.

W promocyjnej cenie dostępne są także bezprzewodowe słuchawki douszne Solix, które z pewnością zadowolą wszystkich tych, którzy na tego typu urządzenia nie chcą wydawać majątku. Słuchawki kosztują zaledwie 34,95 zł, dobrze leżą w uszach i są dostarczane z poręcznym etui do ładowania. Dzięki temu możesz słuchać muzyki, podcastów lub innych materiałów audio nawet przez około 30 godzin.

Elektronika i coś dla majsterkowiczów. Action z noworoczną petardą

Tania elektronika to nie wszystko, co przygotował w tym tygodniu sklep Action. Majsterkowicze też znajdą coś dla siebie. To przede wszystkim pojemny pojemnik do przechowywania Iris za 34,99 zł. Wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu i nadającego się do ponownego przetworzenia sprawdzi się zarówno do przechowywania narzędzi, jak i zabawek. Za 84,99 zł dostępny jest regał z metalu, który doskonale sprawdzi się jako miejsce do trzymania narzędzi, pudełek i innych przedmiotów. Maksymalna nośność to 125 kg na półkę, a dzięki regulowanej wysokości półek i możliwości przymocowania go do ściany, sprawdzi się w wielu sytuacjach i scenariuszach.

W ramach promocji tygodnia w Action dostępne są też żarówki i lampy Philips w atrakcyjnych cenach. Przykładowo, lampa sufitowa Philips CL200 kosztuje 29,99 zł, oferuje ciepłobiałe światło (3000 Kelwinów) i jednolity rozkład światła. Zestaw trzech oczek podtynkowych LED Philips z gwintem GU10, temperaturą światła 3000K (białe) i kątem świecenia 36° kosztują 22,99 zł. W tej samej cenie dostępny jest zestaw trzech żarówek żarnikowych Philips o tradycyjnym kształcie i gwincie E27.

Promocja tygodnia obowiązuje w dniach 8.01-14.01 we wszystkich sklepach Action na terenie Polski. Pełna oferta dostępna jest na stronach sieci. Tam też znajdziecie szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów oraz sprawdzicie, czy w okolicy macie swój własny sklep Action.

Grafika wyróżniająca: Action