Biedronka masowo wyprzedaje elektronikę. Start już w czwartek

Biedronka przygotowała specjalną ofertę promocyjną z okazji Dnia Babci i Dziadka, która rusza od 16 stycznia i potrwa do 29 stycznia 2025 roku. Wśród produktów znajdziemy praktyczne prezenty, które pozwolą zadbać o zdrowie oraz komfort seniorów. Oto najciekawsze propozycje z tej oferty.

Biedronka wyprzedaje elektronikę dla seniorów

Jednym z najatrakcyjniejszych produktów w promocji jest poduszka masująca marki Hoffen, dostępna za 79,90 zł. Urządzenie wyposażono w funkcję podgrzewania oraz automatycznego wyłączania, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Dzięki temu świetnie nadaje się do masażu ramion, karku, pleców i nóg.

Dla tych, którzy preferują bardziej mobilne rozwiązania, dostępny jest masażer karku w tej samej cenie. Posiada funkcję podgrzewania, wbudowany akumulator i różne tryby pracy, co czyni go idealnym do relaksu w domu.

W ofercie znalazł się również masażer kolan, barków i łokci za 79,90 zł. Urządzenie wyróżnia się trzema poziomami wibracji, wbudowanym timerem oraz funkcją podgrzewania. Dzięki panelowi dotykowemu jest prosty w obsłudze, a jego kompaktowy design pozwala na łatwe przechowywanie.

Dla osób ceniących funkcjonalne i nowoczesne rozwiązania, Biedronka przygotowała atrakcyjną ofertę zegarów i budzików. Klienci mogą wybrać klasyczny budzik LED z wyświetlaczem godziny, daty oraz temperatury za jedyne 19,99 zł. Dostępny jest również budzik LED z lustrzanym panelem w cenie 29,99 zł, który doda elegancji każdemu wnętrzu.

Ciekawą opcją jest budzik RGB z projektorem za 49,99 zł. Urządzenie nie tylko wyświetla godzinę i datę, ale również projekcję tych informacji na suficie lub ścianie, co może być niezwykle przydatne w nocy.

Z myślą o zdrowiu babć i dziadków, w ofercie znalazł się ciśnieniomierz naramienny marki Hoffen w cenie 69,90 zł. Urządzenie posiada funkcję wykrywania arytmii, dwa profile pamięci oraz automatyczny pomiar, co czyni je niezastąpionym w codziennym monitorowaniu stanu zdrowia. W zestawie znajdziemy także praktyczny pokrowiec, ułatwiający przechowywanie.