Biedronka odpala petardę. Przydatna elektronika taniej

Biedronka znów przyciąga uwagę klientów atrakcyjnymi promocjami na sprzęt technologiczny i akcesoria do domu. Obniżki cen rozpoczęły się 12 stycznia i potrwają do 2 lutego lub wyprzedania asortymentu. Na promocji znajdują się urządzenia od najnowszych urządzeń fitness po innowacyjne rozwiązania ułatwiające codzienne obowiązki – to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w nowoczesne gadżety w wyjątkowo korzystnych cenach.

Biedronka wyprzedaje elektronikę

W ofercie znalazły się smartwatche marki Tracer, modele Classy oraz Pulseray, dostępne za 89 zł (wcześniej 139 zł). Te wszechstronne urządzenia wyróżniają się dotykowym ekranem, wodoszczelnością w standardzie IP67 oraz wieloma trybami sportowymi. Smartwatche umożliwiają także odbieranie powiadomień, co czyni je idealnym wyborem dla osób aktywnych, które cenią połączenie funkcjonalności z eleganckim designem.

Dla osób szukających ukojenia dla mięśni po intensywnym treningu lub dniu pełnym stresu, pistolet do masażu Gymgun Fit 2.0 marki Gymnastik to idealna propozycja. Teraz w cenie 129 zł (zamiast 299 zł), urządzenie oferuje 6 poziomów intensywności masażu oraz zestaw 6 głowic, w tym specjalne – rozgrzewającą i chłodzącą. To sprzęt, który w domowym zaciszu zapewni profesjonalną regenerację.

Czystość w domu jeszcze nigdy nie była tak łatwa do osiągnięcia. Bezprzewodowy odkurzacz pionowy GSC50 marki Greenote dostępny jest za 379 zł (zamiast 799 zł). Sprzęt oferuje moc 200 W oraz niezwykle silne ssanie o wartości 23 kPa. Wyposażony w teleskopową rurę, podświetlaną szczotkę oraz 5-stopniowy system filtracji z filtrem HEPA, jest idealnym wyborem do walki z kurzem i alergenami. W zestawie znajdują się również 3 końcówki oraz dodatkowy filtr, co zwiększa jego wszechstronność.

Dla tych, którzy dbają o zdrowie, ciśnieniomierz Smart Life marki Extralink to niezbędne urządzenie, teraz w cenie 44,50 zł (zamiast 89,90 zł). Dzięki prostej obsłudze za pomocą jednego przycisku, dużemu i czytelnemu wyświetlaczowi oraz pamięci na 99 pomiarów dla dwóch osób, jest to praktyczny gadżet, który pozwala kontrolować stan zdrowia w domowym zaciszu.