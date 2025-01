Lidl rozbija bank. Elektronika w niższych cenach

Od poniedziałku, 13 stycznia, Lidl przygotował nową ofertę dla osób szukających akcesoriów biurowych w przystępnych cenach. Nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz praktyczne urządzenia mogą okazać się nieocenionym wsparciem w codziennej pracy biurowej, zdalnej oraz podczas nauki. Nie zabraknie oświetlenia, rozgałęziaczy USB, myszek, czy listew.

Lidl wyprzedaje elektronikę biurową

Nowością w ofercie jest Lampa do monitora LED marki LIVARNO home, dostępna w cenie 49,99 zł. Wyposażona w trzy stopnie ściemniania (100%, 50%, 25%) oraz przewód USB-C, zapewnia równomierne oświetlenie biurka i twarzy podczas wideokonferencji. Jej kompaktowy design idealnie wpasuje się w każde miejsce pracy.

W promocyjnych cenach znajdziemy również listwy zasilające marki SilverCrest. Model z 6 gniazdami i kablem o długości 1,4 m dostępny jest za jedyne 29,99 zł. Osoby potrzebujące dłuższego przewodu mogą wybrać wersję 3-metrową za 49,99 zł, która dodatkowo chroni urządzenia przed przepięciami do 1800 V.

Dla osób szukających baterii do różnorodnych urządzeń elektronicznych Lidl oferuje zestawy baterii guzikowych TRONIC. Opakowanie 48 sztuk kosztuje 19,99 zł, a mniejszy zestaw 6 baterii jest dostępny za 9,99 zł. To idealna okazja do zaopatrzenia się w zapas energii na dłużej.

Nie zabrakło również sprzętów ułatwiających codzienną pracę. Mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem USB marki SilverCrest to propozycja za 24,99 zł. Produkt wyróżnia ergonomiczny kształt oraz zasięg do 10 m, co czyni go świetnym wyborem zarówno do biura, jak i domu.

W ofercie pojawiły się także nowoczesne urządzenia do ładowania. Ładowarka TRONIC na 4 porty USB z technologią GaN (azotek galu) kosztuje 119 zł i pozwala na wydajne zasilanie smartfonów, tabletów czy czytników e-booków. Dzięki uniwersalnym wyjściom (2 × USB-A, 2 × USB-C) oraz wsparciu dla Power Delivery (PD) 3.0 gwarantuje szybkie ładowanie urządzeń.

Alternatywą jest stacja USB do ładowania, dostępna za 59,99 zł. Wyposażona w 3 porty USB-A i 2 USB-C, również obsługuje technologię PD 3.0, zapewniając maksymalną wygodę podczas ładowania wielu urządzeń jednocześnie.

