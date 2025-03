Lidl kokietuje majsterkowiczów. Przydatny sprzęt 40% taniej

Lidl uruchamia mocne promocje na sprzęt dla majsterkowiczów oraz elektronikę do zadbania o porządek we własnym domu. Niektóre z promocji sięgają aż 40%, dlatego warto zastanowić się nad uzupełnieniem warsztatu.

Od poniedziałku 31 marca Lidl przygotował atrakcyjne promocje na elektronikę, obejmujące zarówno sprzęt dla majsterkowiczów, jak i urządzenia gospodarstwa domowego. Sklepy sieci oferują duże obniżki sięgające nawet 40%, co stanowi doskonałą okazję do zakupu niezbędnych narzędzi i akcesoriów.

Lidl wyprzedaje sprzęt dla majsterkowiczów. Akumulatory musisz mieć własne

W ramach akcji promocyjnej Lidl proponuje akumulatorową piłę do gałęzi 12 V za jedyne 77,40 zł zamiast 129 zł. To praktyczne narzędzie do cięcia gałęzi o średnicy do 80 mm, wyposażone w ząbkowany pałąk podtrzymujący, system beznarzędziowej wymiany brzeszczotu oraz blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem. Warto jednak pamiętać, że zestaw nie zawiera akumulatora ani ładowarki.

gazetka Lidla

Kolejną propozycją dla osób dbających o porządek w ogrodzie jest akumulatorowa podkaszarka do trawy w cenie 77,40 zł (zamiast 129 zł). Urządzenie posiada system automatycznej regulacji żyłki oraz lekką konstrukcję, ułatwiającą pracę. Tak jak w przypadku piły, akumulator i ładowarka nie wchodzą w skład zestawu.

Dla osób poszukujących efektywnego sposobu na wykorzystanie wody deszczowej Lidl oferuje pompę o mocy 1000 W za 257,40 zł (przecena z 429 zł). Pompa jest przystosowana do wody czystej i deszczowej, posiada zbiornik o pojemności 19 litrów, zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz manometr.

Promocje na narzędzia potrwają do 5 kwietnia.

Promocje na sprzęt domowy w Lidlu

Promocja obejmuje również sprzęt AGD, w tym ręczną myjkę parową 1050 W za 69,90 zł zamiast 89,90 zł. Urządzenie doskonale sprawdzi się w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc oraz odświeżaniu tapicerki bez konieczności używania chemikaliów.

Dla osób ceniących czystość Lidl proponuje mop parowy Steam One XXL o mocy 1550 W za 269 zł (przecena z 399 zł). Mop zabija 99,9% bakterii i wirusów, a jego duża nakładka (40 cm) pozwala na szybkie czyszczenie podłóg. W zestawie znajdują się dwa wkłady z mikrofibry oraz nakładka do odświeżania dywanów.

Osoby poszukujące nowoczesnych rozwiązań do sprzątania mogą skorzystać z oferty na akumulatorowy odkurzacz cyklonowy SILVERCREST. Odkurzacz oferuje trzy tryby pracy (Eco, Auto i Boost), posiada filtr HEPA-13 oraz wyświetlacz LC wskazujący stan baterii. To wszechstronne urządzenie umożliwia efektywne czyszczenie zarówno dywanów, jak i twardych podłóg.

Promocje na elektronikę domową potrwają do 6 kwietnia.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb