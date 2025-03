Szaleństwo w Biedronce. Elektronika użytkowa za grosze

Biedronka ponownie wprowadza do swojej oferty atrakcyjne promocje na sprzęt RTV i AGD. W ofercie obowiązującej od 30 marca do 4 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) można znaleźć telewizory, odkurzacze, kostkarkę do lodu oraz alkomat w wyjątkowo korzystnych cenach. To doskonała okazja, by odświeżyć domowe wyposażenie bez nadwyrężania budżetu.

Biedronka wyprzedaje telewizory i nie tylko

Miłośnicy dobrego obrazu mogą skorzystać z przecenionych telewizorów marki KIANO. W zależności od przekątnej ekranu obowiązują następujące rabaty:

Elegance 32” LED HD SMART TV – 549 zł (-20%)

– 549 zł (-20%) Elegance 43” LED 4K SMART TV – 899 zł (-25%)

– 899 zł (-25%) Elegance 50” LED 4K SMART TV – 1099 zł (-25%)

– 1099 zł (-25%) Elegance 55” LED 4K SMART TV – 1299 zł (-27%)

Wszystkie modele obsługują oprócz najtańszego oferują jakość obrazu 4K. Co więcej, zostały zaopatrzone również w Wi-Fi Direct, Dolby Digital+ oraz funkcję Miracast, co czyni je świetnym wyborem dla fanów nowoczesnych technologii.

Biedronka Gazetka

Biedronka oferuje również kilka interesujących propozycji dla osób szukających nowych odkurzaczy:

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy Vactidy V8 PRO w cenie 379 zł, co oznacza obniżkę o -52%

w cenie 379 zł, co oznacza obniżkę o -52% Odkurzacz workowy MPM MOD54 za 299 zł z możliwością dokupienia żelazka MPM MZE-25 za 1 zł

Obie opcje charakteryzują się wygodą użytkowania i nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak panel dotykowy LED (Vactidy V8 PRO) czy teleskopowa rura i duży zasięg przewodu (MPM MOD54).

Z kolei dla osób ceniących komfort w kuchni dostępna jest kostkarka do lodu Hoffen 170 W, przeceniona o 40% – teraz za 299 zł. Z kolei kierowcy mogą zadbać o własne bezpieczeństwo dzięki alkomatowi elektrochemicznemu iBOX HR01, który kosztuje teraz 229 zł (-50%).

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb