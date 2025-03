Biedronka zrzuca bombę. Laptopy biurowe kupisz za ułamek ceny

W sklepie internetowym Home Biedronka pojawiła się atrakcyjna promocja na laptop Lenovo V15 G4. Ten model, wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB RAM oraz dysk SSD PCIe NVMe 512 GB, dostępny jest teraz w cenie 1999 złotych. To aż 950 zł taniej w porównaniu do standardowej ceny 2949 zł. Oferta jest jednak ograniczona czasowo i potrwa tylko do 30 marca.

Reklama

Biedronka wyprzedaje laptopy

Laptop Lenovo V15 G4 to propozycja dla osób szukających solidnego urządzenia do pracy biurowej, nauki oraz codziennego użytkowania. Sprzęt posiada 15,6-calowy ekran, kompaktowe wymiary (35,9 x 23,6 x 1,99 cm) oraz wagę 1,63 kg, co czyni go stosunkowo mobilnym. Dodatkowym atutem jest zainstalowany system Windows 11, dzięki czemu użytkownik otrzymuje gotowe do pracy urządzenie bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Grafika: Home Biedronka

Mocnymi stronami są z pewnością obecność procesora AMD Ryzen 5 7520U, czyli wydajna jednostka do codziennych zadań, przeglądania internetu i pracy biurowej. Ponadto 16 GB RAM LPDDR5 to szybka pamięć operacyjna o taktowaniu 5500 MHz zapewnia płynną pracę systemu. Dysk SSD PCIe NVMe 512 GB zapewnia błyskawiczne działanie systemu i daje sporą przestrzeń na dane, a waga zaledwie 1,63 kg sprawia, że łatwo zabrać go ze sobą w podróż lub na uczelnię.

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie jest to najlepsza pozycja, jeżeli myślimy o granie w nowoczesne gry. Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon 610M nie jest dobrym wyborem wymagających gier czy profesjonalnych programów graficznych. Dlatego też laptop najlepiej nadaje się do takich czynności jak:

Praca biurowa (Word, Excel, przeglądarka, Zoom)

Studia (notatki, nauka, lekkie programowanie)

Multimedia (YouTube, Netflix, Spotify)

Starsze lub bardzo lekkie gry (CS:GO na niskich, League of Legends, The Sims 4)

Prosta edycja zdjęć (ale bez szaleństw)

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb