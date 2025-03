Action rozbija bank. Tania elektronika jeszcze tańsza

Tegoroczna wiosna może być pełna światła, stylu i komfortu dzięki najnowszym promocjom w sklepach Action. W ofercie znalazły się produkty do oświetlenia wnętrz i ogrodu, urządzenia do stylizacji włosów, a nawet akcesoria do masażu – wszystko w atrakcyjnych cenach. Promocje tygodnia będą obowiązywać od środy 26 marca do 1 kwietnia.

Action wyprzedaje tanią elektronikę

Jeśli szukasz nowoczesnego oświetlenia, koniecznie zwróć uwagę na panel LED Baltimore ze zdalnym sterowaniem, który teraz kosztuje tylko 44,90 zł zamiast 59 zł. Ta energooszczędna lampa (15 W) oferuje różne kolory światła (białe 4000K lub RGB), możliwość ściemniania i jest odporna na zachlapanie (IP44).

Dla tych, którzy preferują bardziej uniwersalne rozwiązania, lampa wielofunkcyjna za 12,99 zł (zamiast 17,90 zł) to świetny wybór. Łączy w sobie lampę sufitową (60 lumenów) i spiralną (100 lumenów), a światło można przyciemniać. Dodatkowo, urządzenie można ładować przez USB-C (kabel sprzedawany oddzielnie).

Miłośników klimatycznych ogrodów ucieszy latarenka solarna za 9,99 zł (zamiast 12,99 zł). Automatycznie włącza się po zmroku, emitując zmieniające się kolory światła, a do tego w 50% jest wykonana z recyklingowanego plastiku.

Dla fanów imprezowego klimatu Action proponuje taśmę LED Baltimore reagującą na muzykę (64,99 zł zamiast 89 zł). Dzięki 480 diodom LED na metr i reakcji na dźwięk, można stworzyć niepowtarzalną atmosferę w domu.

Action przygotował też atrakcyjne oferty na urządzenia do stylizacji włosów. Prostownica ELLE z ceramicznymi płytkami kosztuje teraz 34,95 zł zamiast 39,95 zł, a suszarka ELLE ze składaną rączką – 47,95 zł zamiast 59,95 zł.

Hitem jest również elektryczna szczotka do włosów Magic Hot Air Styler ELLE (47,95 zł zamiast 59,95 zł), która łączy funkcje szczotki i suszarki, oferując trzy ustawienia, w tym zimny nawiew.

Dla osób zmagających się z napięciem mięśniowym świetnym rozwiązaniem będzie pistolet do masażu Silvergear za 69,90 zł. Urządzenie ma 6 prędkości i wytrzymuje do 2 godzin na jednym ładowaniu.

