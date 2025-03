Przegląd wiosennych promocji Ankera. Roboty sprzątające i elektronika w super cenach

Anker wystartował z wiosenną promocją, w ramach której możecie kupić sprzęty tej firmy w atrakcyjnych cenach. Co ciekawego przeceniono?

Rozpoczęta wczoraj wiosenna promocja potrwa do 31 marca 2025 roku. W ramach akcji, na klientów czekają znaczące rabaty na szeroki asortyment urządzeń – od robotów sprzątających marki eufy, przez głośniki przenośne, projektory, kamery bezpieczeństwa, a na akcesoriach do ładowania kończąc.

Anker na wiosnę. Promocyjne ceny wybranych produktów

Jednym z głównych punktów promocji są roboty sprzątające marki eufy. Model eufy X10 Pro Omni, dostępny jest za można nabyć za 2699 zł (cena regularna 3599 zł). To zaawansowane urządzenie do sprzątania na sucho i mokro oferuje moc ssania 8000 Pa i jest wyposażone w bezobsługową stację bazową. Dzięki wbudowanemu pojemnikowi na wodę umożliwia trzykrotne sprzątanie powierzchni do 150 metrów kwadratowych, wykorzystując zaawansowaną nawigację odkurzacz rozpoznaje i omija ponad 100 przeszkód. Promocja dostępna jest w sklepach Amazon oraz Media Expert.

eufy X10 Pro Omni

W niższej cenie jest również dostępny robot eufy Omni C20 charakteryzujący się m.in. automatycznym opróżnianiem, myciem, suszeniem oraz uzupełnianiem wody. Moc ssąca wynosi 7000 Pa. Posiada dwa tryby pracy – sprzątanie i mopowanie. W promocyjnej cenie na Amazon i w Media Expert można go kupić za 1739 zł.

Dla miłośników muzyki i aktywnego stylu życia, Anker przygotował atrakcyjne oferty na głośniki przenośne marki soundcore. Motion Boom, dostępny jest na polskim Amazonie za 242 zł. Select 4 Go, który można wziąć nad wodę kosztuje 99 zł, Można go kupić w sklepach Amazon oraz RTV EURO AGD oszczędzając 40 zł. Dla bardziej wymagających użytkowników, Boom 2 z dwoma wysokotonowymi głośnikami i subwooferem (stereo 2.1) kosztuje na Amazon 469 zł.

Anker Nano

Wiosenna promocja obejmuje też projektor Nebula Cosmos 4K SE dostępny na Amazonie za 4289 zł, czy kamera eufy Indoor Cam 2K za 159 zł, która również dostępna jest na Amazonie. Wśród akcesoriów do ładowania na uwagę zasługuje m.in. powerbank Anker Nano o pojemności 5000 mAh, dostępny na Amazonie za 79,99 zł, oraz ładowarka Anker PowerPort Atom III Slim z dwoma portami USB-C i mocą 65W, którą też kupicie na Amazon za 139 zł.

