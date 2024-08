Lidl otwiera raj dla majsterkowiczów. To stacjonarny sklep z narzędziami

Lidl jest jedną z największych sieci supermarketów w Polsce. Ich asortyment obejmuje w głównej mierze artykuły spożywcze i inne przedmioty pierwszej potrzeby. Jednak raz na jakiś czas niemiecka sieć sklepów wprowadza zmiany w swoim asortymencie tymczasowym. Dlatego też czasem na półki sklepowe trafiają narzędzia Parkside, nierzadko w ramach promocji. Jest to własna marka Lidla, lecz elektronarzędzia sygnowane jej logiem można dostać też na globalnych platformach internetowych, takich jak Amazon, Manomano, Ebay, czy Otto.

Wszystko wskazuje jednak na to, że urządzenia Parkside będą dostępne również stacjonarnie i to nie tylko w Lidlu i Kauflandzie. Sieć sklepów otworzyła własny punkt wyłącznie z narzędziami tej marki.

Lidl stworzy sklepy z artykułami Parkside

Jak informuje portal Wiadomości Handlowe, według analityka detalicznego Luisa Miguela Espejela Lidl postanowił przeprowadzić mały eksperyment. Marka Parkside oferująca narzędzia i akcesoria do pracy, majsterkowania oraz dbania o ogród dostała pierwszy własny stacjonarny sklep. Już teraz majsterkowicze nie będą musieli czekać miesiącami, aż coś ciekawego wpadnie do asortymentu Lidla ani szukać narzędzi na stronie internetowej niemieckiej marki sklepów. Wystarczy, że wybiorą się do stacjonarnego punktu.

Ten został otwarty w Polsce. Pierwszy punkt wypełniony po brzegi narzędziami marki Parkside znajduje się w centrum handlowym M1 w Bytomiu. O zainteresowaniu i potrzebie tworzenia takich sklepów najlepiej świadczy wielogodzinna kolejka, która się pod nim ustawiła w dniu otwarcia. Narzędzia Parkside, być może nie są najlepszym sprzętem, jaki możemy dostać na rynku, jednak ich mocną stroną jest stosunek ceny do jakości.

Lidl rozpoczął projekt pilotażowy w Polsce, ale nie tylko. Analogiczna placówka miała zostać uruchomiona również w węgierskim Biatorbágy. Jeżeli takie rozwiązanie się sprawdzi, to z pewnością niemiecka sieć sklepów postara się o otwarcie nowych placówek nie tylko na terenie Polski, ale także w innych krajach, w których działa.

Grafika: depositphotos