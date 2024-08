Amazon Prime kosztuje grosze. Oto co otrzymasz za 49 zł rocznie.

Odkryj, co oferuje Amazon Prime w ramach rocznej subskrypcji. Darmowa dostawa, dostęp do filmów i seriali, wyjątkowe okazje zakupowe i wiele więcej. Czy warto? Sprawdzamy.

Amazon Prime w Polsce: Czy warto wydać 49 zł za roczną subskrypcję?

Amazon Prime jest dziś jedną z najciekawszych usług subskrypcyjnych na rynku. W dalszej części artykułu szczegółowo omówimy każdą z usług i korzyści wchodzących w skład abonament, aby pomóc Ci podjąć decyzję związaną z dołączeniem do grona użytkowników tego pakietu.

Co to jest Amazon Prime?

Amazon Prime to usługa subskrypcyjna oferowana przez Amazon, która zapewnia użytkownikom szereg ekskluzywnych korzyści i udogodnień. Wprowadzona po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku, szybko zyskała na popularności i obecnie jest dostępna w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Subskrypcja Amazon Prime w naszym kraju kosztuje jedynie 49 złotych rocznie i obejmuje różnorodne usługi, które upraszczają zakupy online, dostarczają rozrywki i oferują dodatkowe benefity dla graczy.

W skład subskrypcji Amazon Prime wchodzą m.in. darmowa i szybka dostawa milionów produktów, dostęp do platformy streamingowej Prime Video z bogatą biblioteką filmów i seriali, korzyści związane z grami dzięki Prime Gaming oraz ekskluzywne oferty zakupowe, w tym wyjątkowe okazje dostępne tylko dla członków Prime.

Czego brakuje Amazon Prime w Polsce?

Warto zaznaczyć, że chociaż subskrybenci w Polsce mogą cieszyć się wieloma atrakcyjnymi korzyściami, w innych krajach Amazon Prime oferuje jeszcze więcej bonusów m.in. Prime Music, Prime Reading, Amazon Fresh, Prime Wardrobe czy Amazon Photos. Mimo to subskrypcja Amazon Prime w Polsce wciąż pozostaje korzystna, oferując szeroki wachlarz usług. Już sama platforma Prime Video za 49 zł miesięcznie to dobry interes, biorąc pod uwagę, że za Netflixa lub Max trzeba zapłacić ok. 30 zł w skali jednego tylko miesiąca. O tych elementach Amazon Prime, których zabrakło w Polsce nieco później. Na razie skupmy się na dostępnych benefitach.

Darmowa i szybka dostawa z Amazon Prime

Przyjrzyjmy się z bliska wszystkim benefitom, jakie daje abonament Amazon Prime. Jedną z największych zalet subskrypcji jest darmowa i szybka wysyłka produktów. Sprzedaż oznaczona symbolem "Prime" gwarantuje:

darmową dostawę bez minimalnej kwoty zamówienia – niezależnie od wartości zamówienia, możesz cieszyć się bezpłatną dostawą,

– niezależnie od wartości zamówienia, możesz cieszyć się bezpłatną dostawą, szybką dostawę – dla milionów produktów dostępna jest dostawa nawet następnego dnia,

– dla milionów produktów dostępna jest dostawa nawet następnego dnia, różnorodne opcje dostawy – produkty mogą być dostarczane bezpośrednio do domu, automatów paczkowych lub punktów odbioru.

Prime Video w rocznym abonamencie

Subskrypcja Amazon Prime w Polsce obejmuje również dostęp do Prime Video, które oferuje:

dostęp do nagradzanych filmów i seriali – w tym oryginalnych produkcji Amazon, takich jak "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Boys" czy "Jack Ryan",

– w tym oryginalnych produkcji Amazon, takich jak "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Boys" czy "Jack Ryan", szeroki wybór treści – tysiące filmów, seriali i programów telewizyjnych dostępnych na żądanie,

– tysiące filmów, seriali i programów telewizyjnych dostępnych na żądanie, dostępność na różnych urządzeniach – możesz oglądać filmy i seriale na komputerze, smartfonie, tablecie lub telewizorze smart,

– możesz oglądać filmy i seriale na komputerze, smartfonie, tablecie lub telewizorze smart, możliwość pobierania treści – filmy i seriale można pobierać na urządzenia mobilne, co umożliwia oglądanie ich offline.

Prime Gaming

Dla entuzjastów gier Amazon Prime oferuje Prime Gaming, który zapewnia:

darmowe gry na PC – co miesiąc subskrybenci mogą pobierać wybrane gry za darmo,

– co miesiąc subskrybenci mogą pobierać wybrane gry za darmo, darmowa subskrypcja na Twitch – użytkownicy mogą co miesiąc subskrybować kanał Twitch bez dodatkowych kosztów,

– użytkownicy mogą co miesiąc subskrybować kanał Twitch bez dodatkowych kosztów, dodatkowe korzyści w grach – Prime Gaming oferuje bonusy, takie jak skórki, przedmioty i waluty w popularnych grach,

– Prime Gaming oferuje bonusy, takie jak skórki, przedmioty i waluty w popularnych grach, zniżki – na wybrane gry i akcesoria gamingowe.

Promocje i okazje

Amazon Prime daje subskrybentom dostęp do ekskluzywnych okazji zakupowych, w tym:

Prime Day – coroczne wydarzenie, podczas którego subskrybenci mogą skorzystać z tysięcy ofert w obniżonych cenach,

– coroczne wydarzenie, podczas którego subskrybenci mogą skorzystać z tysięcy ofert w obniżonych cenach, okazje błyskawiczne – ekskluzywne oferty dostępne tylko dla członków Prime, obejmujące różne kategorie produktów.

Niestety, inni mają lepiej

Choć Amazon Prime w Polsce oferuje wiele korzyści, warto zauważyć, że subskrybenci w innych krajach mają dostęp do jeszcze większej liczby usług. W niektórych regionach (np. Stany Zjednoczone), Amazon Prime obejmuje dodatkowe benefity, takie jak:

Prime Music – dostęp do milionów utworów muzycznych bez reklam,

– dostęp do milionów utworów muzycznych bez reklam, Prime Reading – darmowy dostęp do e-booków, magazynów i komiksów,

– darmowy dostęp do e-booków, magazynów i komiksów, Amazon Fresh – usługa dostawy świeżej żywności i produktów spożywczych,

– usługa dostawy świeżej żywności i produktów spożywczych, Prime Wardrobe – możliwość przymierzenia ubrań przed zakupem z darmową wysyłką i zwrotami,

– możliwość przymierzenia ubrań przed zakupem z darmową wysyłką i zwrotami, Amazon Photos – nieograniczone miejsce na zdjęcia w chmurze Amazon.

Te dodatkowe usługi sprawiają, że subskrypcja Amazon Prime w innych krajach może być jeszcze bardziej wartościowa. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że abonament za granicą kosztuje z pewnością więcej niż 49 zł miesięcznie, więc nie mamy chyba tak najgorzej...