Lidl rozpoczyna raj dla majsterkowiczów. Elektronika za grosze

Lidl cyklicznie wymienia swój asortyment tymczasowy, dzięki czemu klienci zawsze mogą znaleźć nowości dla siebie. Tym razem sieć sklepów postawiła na różnorodność. W ofercie znajdą się nie tylko urządzenia dla majsterkowiczów, czyli takie, które przydadzą się w każdym warsztacie. Obniżki obejmą również kilka produktów użytkowych. W ofercie pojawi się szeroki wybór produktów marki Parkside i Silvercrest, które zadowolą zarówno miłośników prac warsztatowych, jak i osoby szukające praktycznych rozwiązań do domu. Promocje wystartują już w sobotę 23 listopada.

Lidl wyprzedaje elektronikę dla majsterkowiczów

Jednym z głównych produktów w promocji jest frezarka do lameli o mocy 900 W marki Parkside, dostępna za 149 zł (zamiast regularnej ceny 199 zł). To wszechstronne narzędzie idealne do precyzyjnego łączenia drewna, które sprawdzi się zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i w domowym użytku. Frezarka posiada 3-metrowy przewód, co zapewnia wygodę pracy nawet na większych powierzchniach. W zestawie znajdują się akcesoria, takie jak narzędzie frezujące, uchwyt ręczny, złączka do zewnętrznego układu zasysania, worek na pył, regulowany ogranicznik wysokości (6 pozycji) oraz klucz dwutorowy, co czyni tę ofertę niezwykle atrakcyjną.

Kolejną ciekawą propozycją jest szlifierka wielofunkcyjna o mocy 200 W, również marki Parkside, w cenie promocyjnej 99 zł (zamiast 119 zł). Urządzenie 3 w 1 łączy funkcje szlifierki trójkątnej, mimośrodowej oraz oscylacyjnej, dzięki czemu jest wyjątkowo uniwersalne i praktyczne. Dodatkowym atutem jest zbiornik z funkcją zasysania pyłu, co ułatwia utrzymanie czystości podczas pracy.

Lidl przygotował również coś dla osób poszukujących akcesoriów do zarządzania zasilaniem w domu. Listwa zasilająca marki Silvercrest będzie dostępna w cenie 24,99 zł. Produkt ten pozwala na wygodne podłączenie wielu urządzeń do jednego źródła zasilania, co jest praktyczne w warsztacie, biurze czy kuchni.

W promocji znalazła się również zgrzewarka próżniowa Silvercrest SVEB 160 C4 o mocy 160 W, którą można kupić za 149 zł (zamiast 199 zł). To praktyczne urządzenie, idealne do przedłużania świeżości przechowywanej żywności, dostępne będzie wyłącznie online w terminie od 18 do 24 listopada.

Grafika: depositphotos