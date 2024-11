Action wyprzedaje sprzęt dla graczy. Akcesoria gamingowe za grosze

Sieć sklepów Action oferuje specjalne promocje na sprzęt gamingowy marki Battletron. Promocje tygodniowe będą obowiązywać od 6 do 12 listopada. To świetna okazja, aby zaopatrzyć się w akcesoria do gier, które podniosą komfort i jakość rozgrywki, a jednocześnie pozwolą zaoszczędzić pieniądze. Poniżej przedstawiamy najciekawsze produkty objęte obniżkami cen.

Reklama

Akcesoria gamingowe w Action

Już teraz gamingowa mysz Battletron jest dostępna za 35,95 zł (zamiast 44,95 zł). Urządzenie wyróżnia się regulowaną rozdzielczością do 8000 DPI, co pozwala dostosować czułość myszy do indywidualnych preferencji gracza. Wyposażona w oświetlenie RGB, umożliwia personalizację efektów świetlnych. Co więcej, współpracuje z inteligentnymi asystentami, takimi jak Alexa i Asystent Google, co pozwala na sterowanie urządzeniem głosowo. Produkt ma sześć przycisków, co daje szerokie możliwości podczas gry.

Nie zabrakło również podkładki pod mysz Battletron Razer Chroma. Teraz dostępna jest za 37,99 zł zamiast 44,95 zł, co sprawia, że jest to kolejna atrakcyjna propozycja dla graczy. Dzięki antypoślizgowej powierzchni podkładka zapewnia stabilność i precyzję w ruchach. Dodatkowo, możliwość synchronizacji efektów świetlnych z muzyką lub grą, dzięki aplikacji Battletron, sprawia, że użytkownik może dostosować oświetlenie do swoich potrzeb. Wymiary 90 x 30 cm sprawiają, że podkładka jest idealna do większych biurek i zapewnia komfortowe warunki podczas długich sesji gamingowych.

W promocyjnej cenie 43,95 zł (zamiast 56,95 zł) dostępne są również słuchawki gamingowe Battletron z efektownym oświetleniem LED RGB. Miękkie poduszki nauszne oraz regulowana opaska na głowę sprawiają, że słuchawki są wygodne nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Produkt jest kompatybilny z wieloma platformami, w tym z komputerami PC, Playstation, X-Box oraz Nintendo. Słuchawki zostały zaopatrzone w przewód o długości 1,5 m.

Dla osób pragnących dodać kolorowego akcentu do swojego biura lub pokoju gier, Action oferuje pasek świetlny LED Battletron za 58,99 zł, zamiast standardowej ceny 67,95 zł. Pasek można łatwo zamontować, a dzięki aplikacji mobilnej lub pilotowi, użytkownik ma pełną kontrolę nad kolorami i efektami świetlnymi. Pasek ma długość 3 metrów i reaguje na rytm muzyki lub dźwięki gier.

Jeżeli już jesteśmy przy oświetleniu, to w tym tygodniu za 34,99 zł (zamiast 43,95 zł) klienci mogą nabyć taśmę LED do monitora, wyposażoną w 17 dynamicznych ustawień świetlnych. Dzięki aplikacji można z łatwością zarządzać efektami świetlnymi, a pasek LED dostosowuje się do dźwięków otoczenia. Produkt o długości 90 cm wzbogaca wizualnie stanowisko gracza, tworząc immersyjne doświadczenie.

Grafika: depositphotos