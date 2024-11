Lidl kokietuje majsterkowiczów. Masa elektroniki w niższych cenach

Od soboty, 16 listopada, Lidl startuje z promocjami skierowanymi do majsterkowiczów, oferując szeroki wybór narzędzi i sprzętu marki Parkside. Oferta obejmuje różnorodne narzędzia z serii X20 V Team, które można wykorzystywać z wymiennymi akumulatorami, co ułatwia pracę i zwiększa wygodę użytkowania. Urządzenia objęte promocją przydadzą się dosłownie w każdym warsztacie, więc warto mieć na nie oko, by uzupełnić ewentualne braki. Niestety, akumulatory trzeba mieć własne lub dokupić osobno.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia

Jednym z najważniejszych produktów w ofercie jest wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 20 V, dostępna w wyjątkowej cenie 79,99 zł. To uniwersalne narzędzie, idealne do pracy zarówno w drewnie, jak i w metalu, dzięki różnym opcjom wiercenia i ustawieniom momentu obrotowego. Jest kompaktowa, a jednocześnie mocna, co czyni ją doskonałym wyborem dla każdego majsterkowicza. Kolejną propozycją jest akumulatorowa szlifierka kątowa, również w wersji 20 V, dostępna w cenie 119 zł. Dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK, wymiana tarczy jest szybka i prosta. To narzędzie idealne do cięcia i szlifowania, co czyni je niezbędnym elementem wyposażenia każdego warsztatu.

W ofercie Lidla znajdziemy także wyrzynarkę akumulatorową 20 V w cenie 99 zł. Wyrzynarka posiada funkcję cięcia pod kątem oraz oświetlenie LED, które ułatwia pracę w słabym oświetleniu. Narzędzie to świetnie sprawdzi się do precyzyjnego cięcia drewna i metalu, a jego kompaktowa konstrukcja ułatwia manewrowanie.

Dla osób, które poszukują narzędzia do szlifowania różnych powierzchni, Lidl oferuje szlifierkę wielofunkcyjną lub mimośrodową za 99 zł. W promocji znalazł się także akumulatorowy pistolet do farb 20 V, dostępny za 129 zł. To urządzenie pozwala na łatwe i szybkie nakładanie farby, lakieru czy innych płynnych materiałów, dzięki czemu malowanie staje się bardziej efektywne i mniej czasochłonne. Pistolet ma trzy regulowane strumienie natrysku, co umożliwia dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dla osób poszukujących sprzętu do pompowania opon, piłek lub materacy, Lidl oferuje akumulatorową sprężarkę i pompkę 20 V za 129 zł. Sprężarka ta ma możliwość regulacji ciśnienia i jest kompatybilna z akumulatorami serii X20 V Team, jednak jak w przypadku innych produktów na promocji, akumulator trzeba mieć własny lub dokupić osobno.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb