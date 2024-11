Biedronka wyprzedaje telewizory. Drugi dostaniesz za złotówkę

Internetowy sklep Biedronki Home ruszył z wyjątkową promocją na elektronikę i urządzenia domowe, która potrwa do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. W ofercie znajdziemy popularne produkty w znacznie obniżonych cenach, idealne na świąteczne prezenty lub praktyczne zakupy do domu. Nie zabrakło robotów sprzątających ani odkurzaczy, smartwatchy ani telewizorów. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Biedronka wyprzedaje elektronikę

Dla osób, które marzą o czystym domu bez wysiłku, Biedronka proponuje robota sprzątającego Dreame D10S PRO w cenie 969 zł (zamiast 1799 zł). Urządzenie to, wyposażone w zaawansowaną technologię nawigacji i funkcje mopowania, zapewni precyzyjne i efektywne czyszczenie powierzchni. Dzięki aplikacji mobilnej możemy zdalnie sterować robotem, planować harmonogramy sprzątania i śledzić jego pracę.

Odkurzacz pionowy V8 Pro marki Vactidy to alternatywa dla klasycznych odkurzaczy. Lekki, poręczny i skuteczny, teraz dostępny jest w cenie 349 zł (zamiast 799 zł). Doskonale sprawdzi się w codziennym utrzymaniu czystości, zwłaszcza w mieszkaniach o ograniczonej przestrzeni. Bezprzewodowy charakter urządzenia zwiększa komfort użytkowania, umożliwiając swobodne manewrowanie po różnych pomieszczeniach.

Smartwatche Spark i Hero marki Tracer to propozycja dla osób aktywnych i dbających o zdrowie. Dzięki obniżonej cenie wynoszącej 129 zł zamiast regularnych 299 zł, możemy zaopatrzyć się w zegarek oferujący funkcje monitorowania aktywności fizycznej, pomiaru tętna oraz liczenia kroków. Dzięki tym urządzeniom, zarówno sportowcy, jak i osoby poszukujące motywacji do aktywności fizycznej, zyskają dostęp do narzędzi, które ułatwią im dbanie o kondycję.

Kolejną ciekawą ofertą jest laptop Lenovo V15 g4 z ekranem o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczością Full HD, 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Jest to idealny wybór dla osób potrzebujących urządzenia do codziennej pracy, nauki lub rozrywki. Cena promocyjna wynosi 1699 zł, co stanowi znaczną zniżkę względem regularnej ceny 2649 zł.

Wideorejestrator Mensa 4.0D marki Tracer, dostępny teraz za 79,90 zł (zamiast 159 zł), to świetna opcja dla kierowców chcących zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze. Z kolei miłośnicy filmów powinni zwrócić uwagę na projektor Smart Extralink ESP300 mini, który oferuje dostęp do aplikacji streamingowych. Obecnie można go kupić za 289 zł (zamiast 579 zł). Dzięki niemu stworzymy w domu mini kino, a kompaktowy rozmiar pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia.

Jednak jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów jest telewizor marki UD o przekątnej 55 cali, którego cena wynosi 2499 zł (zamiast 2699 zł). Oferta ta zawiera dodatkową niespodziankę – za jedynie 1 zł można dokupić drugi telewizor tej samej marki o przekątnej 32 cali.

