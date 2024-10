Biedronka odpala petardę. Smartfony za mniej niż 300 zł

Promocje na elektronikę w sieci Home Biedronka ruszyły pełną parą i potrwają aż do 2 grudnia. W najnowszej ofercie znajdziemy wiele atrakcyjnych zniżek na sprzęt elektroniczny, które mogą być idealnym wyborem na nadchodzące święta lub dla osób szukających okazji cenowych. To dobry moment na zaopatrzenie się w tani smartfon, telewizor, czy smartwatch.

Reklama

Biedronka wyprzedaje tanią elektronikę

Jednym z najatrakcyjniejszych produktów w ofercie jest hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter 3 w cenie 1299 zł, przeceniona z 1599 zł. Jest to świetna okazja dla miłośników miejskiej mobilności. Hulajnoga charakteryzuje się zasięgiem do 30 km, co umożliwia wygodne poruszanie się po mieście bez potrzeby częstego ładowania. Mocny silnik o mocy 300 W zapewnia dobrą dynamikę jazdy, a akumulator 7,65 Ah pozwala na bezpieczne i wydajne użytkowanie.

W promocyjnej cenie znajdziemy także tablet Doogee U9 o przekątnej 10,1 cala, kosztujący obecnie 369 zł zamiast 529 zł. Wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Rockchip RK3562 i 3 GB pamięci RAM, sprawdzi się doskonale zarówno do codziennej pracy, jak i rozrywki.

Zegarek Realme Watch S2 to kolejny produkt objęty promocją – dostępny teraz za 379 zł zamiast 449 zł. Wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala, co zapewnia wyraźny i nasycony obraz. Zegarek oferuje wszechstronne monitorowanie zdrowia, w tym pomiar tętna, monitorowanie snu oraz funkcje związane z aktywnością fizyczną

Biedronka gazetka

Wśród większych urządzeń warto zwrócić uwagę na telewizor Blaupunkt o przekątnej 43 cali z systemem Google TV. Teraz można go nabyć za 1189 zł, zamiast 1599 zł, co stanowi 25% oszczędności. Urządzenie oferuje rozdzielczość 4K Ultra HD, co sprawia, że obrazy są ostre i szczegółowe, a kolory – naturalne i żywe. Telewizor obsługuje popularne aplikacje streamingowe, co czyni go doskonałym wyborem dla miłośników filmów i seriali.

Ostatnią pozycją wartą uwagi jest smartfon ZTE Blade A34 z ekranem o przekątnej 6,6 cala, dostępnym za 299 zł (przeceniony z 399 zł). Kupując urządzenie mobilne w tej cenie, musimy być świadomi jego ograniczeń. Jest to telefon głównie do dzwonienia i wysyłania wiadomości. Co prawda, wiele aplikacji będziemy w stanie na niego pobrać, jednak ze względu na obecność zaledwie 2 GB RAM, korzystanie z nich może nie być najbardziej komfortowe. Urządzenie oferuje również 64 GB pamięci wbudowanej, aparat 8 Mpix oraz baterię 5000 mAh.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb