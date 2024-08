Biedronka wyprzedaje telewizory. Elektronika za czapkę gruszek

Biedronka, jedna z największych sieci dyskontów w Polsce, po raz kolejny przygotowała atrakcyjne promocje dla swoich klientów. Tym razem w ofercie znalazły się wyjątkowe zniżki na sprzęt elektroniczny, które z pewnością przyciągną uwagę miłośników nowoczesnych technologii. Obniżki cen dotyczą przede wszystkim produktów, które znajdziemy w internetowym sklepie Home Biedronka.

Promocje obowiązują od 25 sierpnia do 8 września i dotyczą wielu popularnych produktów, w tym telewizora, przenośnego projektora, smartfona oraz drona.

Biedronka wyprzedaje elektronikę. Ceny niższe nawet o 40%

Jednym z hitów najnowszych promocji jest z pewnością Telewizor Android TV 43 U6210S, który został przeceniony z 1599 zł na jedyne 1099 zł. To solidny model wyposażony w 43-calowy ekran o rozdzielczości UHD (3840 x 2160), co gwarantuje wyjątkową jakość obrazu. Dodatkowo, dzięki systemowi Android TV, użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy aplikacji i serwisów streamingowych.

Kolejną propozycją jest przenośny projektor Y3PW, który można teraz nabyć za 239 zł, zamiast regularnej ceny 399 zł. Projektor charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, łącznością Wi-Fi i Bluetooth, jasnością 120 ANSI lumenów oraz rozdzielczością 1280 x 720.

Biedronka Gazetka

W promocji znalazł się również smartfon ZTE Blade A71, którego cena spadła z 329 zł do 279 zł. To budżetowy model, który oferuje solidne parametry jak na swoją półkę cenową. Wyposażony jest w 6,52-calowy ekran IPS HD+, co zapewnia wyraźny obraz, a dzięki trzem aparatom fotograficznym, użytkownicy mogą uchwycić ważne chwile w dobrej jakości. Użytkownicy dostają do dyspozycji 3 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej. Mamy tu do czynienia z akumulatorem o pojemności 4000 mAh i systemem operacyjnym Android 11.

Kolejną z wartych uwagi promocji jest dron E99 Pro, który teraz kosztuje jedynie 119 zł, podczas gdy jego regularna cena wynosiła 199 zł. Dron ten to doskonała opcja dla początkujących użytkowników, którzy chcą rozpocząć przygodę z fotografią i filmowaniem z powietrza.

Grafika: depositphotos