Lidl rozpieszcza kierowców. Mrozy nie będą ci straszne

Lidl po raz kolejny przygotował ofertę, która przyciągnie uwagę wszystkich zmotoryzowanych. W aktualnej promocji znajdziemy sprzęt, który ułatwi życie kierowcom. Dzięki znacznie obniżonym cenom, można zaopatrzyć się w przydatne urządzenia bez obciążania budżetu. Oferta obejmuje produkty marek Ultimate Speed i Parkside, znanych z solidnej jakości i niskich cen. Promocje rozpoczną się w sobotę 9 listopada.

Lidl wyprzedaje narzędzia dla kierowców

W okresie zimowym, kiedy temperatury spadają, wielu kierowców boryka się z problemem rozładowanych akumulatorów. Lidl oferuje teraz prostownik samochodowy marki Ultimate Speed z funkcją wspomagania rozruchu w cenie 199 zł (zamiast 249 zł). Urządzenie jest kompatybilne zarówno z akumulatorami 12 V, jak i 6 V, co czyni go uniwersalnym wyborem do większości pojazdów. Wyposażony w długi przewód sieciowy (1,8 metra) oraz przewody do ładowania o długości 1,9 metra, prostownik jest wygodny w użytkowaniu nawet w trudnych warunkach. W zestawie znajduje się także zapasowy bezpiecznik, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Dla osób szukających prostszego rozwiązania, Lidl proponuje mniejszy prostownik tej samej marki w cenie 49,99 zł (zamiast 69,99 zł). Podobnie jak droższy model, ten prostownik obsługuje akumulatory 12 V i 6 V, a dzięki wbudowanemu programowi diagnostycznemu pozwala na bieżące monitorowanie stanu akumulatora. Dodatkowym atutem jest torba do przechowywania, która ułatwia transport i przechowywanie urządzenia w samochodzie czy garażu.

Gazetka Lidla

Kierowcy, którzy samodzielnie wykonują drobne naprawy, na pewno zainteresują się akumulatorowym kluczem udarowym marki Parkside. Urządzenie oferowane jest w cenie 299 zł (zamiast 349 zł) i jest wyposażone w akumulator o mocy 4 Ah oraz ładowarkę 4,5 A. W zestawie znajdują się także cztery klucze nasadowe, co sprawia, że sprzęt jest gotowy do pracy od razu po zakupie. Całość zapakowana jest w wygodną walizkę do przechowywania, która ułatwia przenoszenie i organizację narzędzi.

Zawsze warto mieć przy sobie dobre oświetlenie. Dlatego też nieoceniona może okazać się także robocza lampka akumulatorowa marki Parkside, dostępna za jedyne 29,99 zł. Lampka jest zasilana akumulatorem 3,7 V. W zestawie dostajemy również przewód do ładowania.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb