Action wyprzedaje akcesoria do smartfonów. Tanie kabelki jeszcze tańsze

Action, jak co tydzień nie zawodzi swoich stałych klientów. Sieć sklepów cyklicznie urządza promocje tygodnia, w ramach których można wyrwać przydatną elektronikę w o wiele niższej cenie. Tym razem obniżek doczekało się sporo ciekawy urządzeń. Przede wszystkim tańsze kabelki powinny przypaść do gustu posiadaczom smartfonów. Z drugiej strony kusząco prezentują się również oferty iluminacyjne, w tym inteligentne żarówki. Jest w czym wybierać.

Reklama

Action wyprzedaje akcesoria do smartfonów

Jednym z najbardziej interesujących produktów jest kabel do ładowania i przesyłania danych Sologic USB-C do USB-C, który teraz można nabyć za jedyne 4,99 zł (zamiast 6,99 zł). Jest to wysokiej jakości kabel o długości 1,5 metra. Obsługuje on do 60 watów, co pozwala na szybkie ładowanie smartfonów i tabletów.

Posiadacze smartfonów Apple powinni zainteresować się z kolei kablem do ładowania Sologic z końcówka lightning, który również kosztuje 4,99 zł (zamiast 6,99 zł). Kabel ma solidną, tekstylną osłonę i długość 1,5 metra, co daje swobodę poruszania się podczas ładowania.

Wyprzedaż inteligentnej iluminacji w Action

Dla osób szukających dekoracyjnych rozwiązań świetlnych, wielokolorowy łańcuch świetlny LED to prawdziwa gratka. Kosztuje teraz 3,39 zł (zamiast 4,49 zł) i składa się z 20 lampek LED na 2-metrowym kablu. Zasilany bateriami, z łatwością doda kolorowego blasku w każdym wnętrzu. Alternatywnie, możesz wybrać sznur świetlny LED, który również kosztuje 3,39 zł. Oferuje on ciepłe, białe światło, idealne do dekoracyjnych latarni, stroików czy butelek.

Jeśli jesteś fanem inteligentnych domowych rozwiązań, oferta Action również Cię nie zawiedzie. Inteligentne żarówki LED LSC Smart Connect kosztują teraz 39,99 zł (zamiast 54,99 zł). Można je łatwo połączyć z Wi-Fi i kontrolować przez aplikację lub głosowo – bez potrzeby stosowania koncentratora. Żarówki pozwalają dostosować jasność i kolor światła, co tworzy idealny nastrój w każdym pomieszczeniu.

Dla tych, którzy dbają o monitorowanie warunków pogodowych, bezprzewodowa stacja pogodowa Nor-Tec jest dostępna w cenie 55,99 zł (zamiast 64,90 zł). Wyposażona w duży, czytelny wyświetlacz, oferuje prognozę pogody, kalendarz, alarm oraz barometr. Dzięki bezprzewodowym czujnikom można łatwo monitorować temperaturę i wilgotność powietrza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

W ofercie Action znajdziesz także inteligentny ściemniacz ścienny LSC Smart Connect za 69,99 zł (zamiast 89,99 zł). Ściemniacz pozwala na regulowanie jasności oświetlenia za pomocą aplikacji oraz możliwość ustawienia schematów czasowych. Można go kontrolować zdalnie, co sprawia, że to doskonałe rozwiązanie do sterowania oświetleniem bez wstawania z kanapy.

Kolejną propozycją z serii inteligentnych rozwiązań jest inteligentna lampa sufitowa LSC Smart Connect, którą kupisz za 59,99 zł (zamiast 79,90 zł). Lampa ta umożliwia sterowanie jasnością i kolorem światła za pomocą aplikacji mobilnej. Z łatwością dostosujesz oświetlenie do swoich preferencji, a dane są bezpiecznie przechowywane zgodnie z europejskimi standardami prywatności.

Reklama

Jeżeli szukasz czegoś bardziej nastrojowego, dyfuzor zapachowy z oświetleniem LED Deluxa w cenie 19,95 zł (zamiast 25,95 zł) to doskonały wybór. W zestawie znajdziesz dwa olejki zapachowe, a sam dyfuzor podłączany jest za pomocą kabla USB-C. Wbudowane oświetlenie LED zapewnia relaksującą atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Jeśli zależy Ci na kolorowym oświetleniu, lampa LSC Smart Connect za 34,99 zł (zamiast 44,90 zł) to praktyczne rozwiązanie. Lampą można sterować za pomocą aplikacji, wybierając ciepłe białe światło lub bardziej dynamiczne kolory, takie jak ognista czerwień czy odcienie tęczy.

Reklama

Na koniec warto wspomnieć o taśmie LED LSC Smart Connect za 69,99 zł (zamiast 77 zł), którą można zdalnie kontrolować za pomocą aplikacji oraz asystentów głosowych (Alexa, Google). Taśma o długości 5 metrów pozwala na tworzenie różnych scenariuszy oświetleniowych, a jej nadmiar można łatwo przyciąć co 20 cm.

Grafika: