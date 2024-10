Biedronka zadba o twój warsztat. Masa elektroniki w niskich cenach

Kolejny tydzień, to kolejne promocje w internetowym sklepie Home Biedronka. Tym razem obniżki cen dotknęły sprzętu, który przyda się majsterkowiczom. Szczególnie użyteczny będzie, zdecydujemy się na remont lub inne prace warsztatowe.

Dla miłośników majsterkowania i osób poszukujących solidnych narzędzi w przystępnych cenach sklep internetowy Home Biedronka przygotował wyjątkową ofertę, która potrwa do 2 grudnia. Promocje obejmują szeroki wybór sprzętu, który świetnie sprawdzi się zarówno w rękach początkujących, jak i bardziej doświadczonych majsterkowiczów

Biedronka wyprzedaje elektronarzędzia warsztatowe

Jednym z najciekawszych produktów jest wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V marki Black+Decker. Urządzenie dostępne jest obecnie za jedyne 119 zł, co oznacza obniżkę o 48% od regularnej ceny 229 zł. Ten wszechstronny sprzęt sprawdzi się podczas prac montażowych oraz wszelkich drobnych napraw. Jest lekki, poręczny i wyposażony w uchwyt 10 mm, co pozwala na precyzyjne wykonywanie różnorodnych zadań. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi można nim pracować bez kabli, co zwiększa wygodę użytkowania.

W ofercie znajduje się również nowoczesna wiertarko-wkrętarka Xiaomi o napięciu 12 V, dostępna w cenie 299 zł zamiast 519 zł (42% zniżki). Urządzenie wyróżnia się bezszczotkowym silnikiem o momencie obrotowym 30 Nm oraz wyświetlaczem do precyzyjnego sterowania, co zapewnia komfort pracy na wysokim poziomie. W zestawie znajdują się wiertła i bity, a całość jest zapakowana w elegancką, poręczną walizkę.

Kolejną propozycją jest szlifierka do detali, która umożliwia precyzyjne szlifowanie trudno dostępnych miejsc. Sprzęt ten można nabyć o 54% taniej – zamiast 259 zł kosztuje teraz 119 zł. Szlifierka osiąga prędkość 11 000 obrotów na minutę, co pozwala na efektywną pracę z różnymi powierzchniami, a dzięki lekkiej konstrukcji i stopie typu delta z rzepem jest łatwa w obsłudze i sprawdzi się w wielu domowych projektach.

Dla tych, którzy planują większe projekty i potrzebują narzędzia o większej mocy, dostępna jest wyrzynarka akumulatorowa o 12 V marki Black+Decker. Cena jest tu obniżona o 42% – z 259 zł na 149 zł. To narzędzie idealnie nadaje się do cięcia drewna o grubości do 52 mm, a przy 2800 skokach na minutę zapewnia płynne i precyzyjne wykończenie cięć. Dzięki temu jest niezastąpionym pomocnikiem podczas budowy mebli czy renowacji wnętrz.

