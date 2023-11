Lidl znalazł sposób na złodziei. Pracownicy będą jak policjanci

Kradzieże w sklepach to prawdziwa plaga. W ostatnim czasie, w związku z powszechnie panującą drożyzną, zmaga się z nimi nie tylko Polska, ale również cała Europa. Właściciel sieci sklepów Lidl powiedział basta. W walce ze złodziejami pracownicy będą działać jak policjanci.

W obliczu narastającej fali kradzieży w sklepach, sieć Lidl podejmuje rewolucyjne kroki. Decydując się na innowacyjne zastosowanie technologii, firma planuje wyposażyć swoich pracowników w kamery noszone na ubraniach.

Pracownicy Lidla z akcesoriami stosowanymi przez policjantów

Ta strategia, mająca na celu odstraszenie potencjalnych złodziei, zostanie wprowadzona najpierw w Wielkiej Brytanii, z możliwością rozszerzenia na inne kraje, w tym Polskę. W kontekście 40-procentowego wzrostu kradzieży w pierwszej połowie 2023 roku, o którym poinformowała brytyjska policja, Lidl stawia na innowacje. Inwestycja, której koszt wdrożenia wyniesie 2 milionów funtów, zapewni pracownikom nowoczesne kamery do noszenia na ubraniach.

Kamery na ubraniach pracowników sieci Lidl: co z prywatnością?

W jaki sposób sieć sklepów chce zadbać o prywatność klientów podczas wdrażania nowego rozwiązania? Zgodnie z zapewnieniami pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni z zakresu posługiwania się kamerami. Wszystko po to, by nie doszło do incydentu, w wyniku którego prywatność klientów mogłaby ucierpieć.

Lidl przełamuje konwencje, stając się pierwszą siecią handlową, która na szeroką skalę wprowadza takie środki bezpieczeństwa. Chociaż na razie inicjatywa dotyczy Wielkiej Brytanii, jej sukces może otworzyć drogę do implementacji podobnych rozwiązań w innych krajach, w tym w Polsce. To jednak wciąż pozostaje w sferze spekulacji, a ewentualne wprowadzenie tej technologii w Polsce to kwestia przyszłości.