Pożałujesz, jak nie skorzystasz. Bear and Breakfast za darmo w Epic Games Shop!

Epic Games Store nie przestaje serwować darmowych gier. W tym tygodniu specjalną promocją objęty został jeden z ulubieńców publiczności z 2022: Bear and Breakfast.

Bear and Breakfast dostępny za darmo w Epic Games Store

Bear and Breakfast to urocza symulacja stworzona przez studio Gummy Cat. W produkcji przejmujemy rolę zarządcy hotelowego. Niby nic specjalnego, ale tym co wyraźnie ją wyróżnia na tle konkurencji jest główny bohater: niedźwiedź Hank. Naszym zadaniem jest wcielenie się w postać przyjaznego miśka, który prowadzi własny pensjonat. Gdzie? W środku lasu, rzecz jasna! Naszym zadaniem jest budowanie i rozwijanie obiektu, przyciąganie gości oraz nieustanne dbanie o ich potrzeby.

W grze zmagamy się z cieniami i blaskami bycia zarządcą. Zaczynamy od budowy pokoi, później czas na ich dekorację i odpowiednie dostosowanie, dalej zaś musimy być perfekcyjni w obsłudze gości. Gra oferuje sporo opcji personalizacji, przez co wciąga i angażuje na wiele godzin. W trakcie zabawy zdobywamy także surowce, które w dalszej perspektywie umożliwiają rozwój. Wraz z progresem odblokowujemy nowe przedmioty, którymi stopniowo możemy dopieszczać nasze miejsce.

Oprócz warstwy związanej z czystym zarządzaniem, w Bear and Breakfast znalazło się także miejsce dla wątku fabularnego. Hank, wraz z innymi mieszkańcami lasu, odkrywa tajemnice, które skrywa najbliższa okolica. Każda ze spotykanych przez nas postaci ma swoją historię i unikalne zadania do wykonania, co wzbogaca rozgrywkę o dodatkową warstwę narracyjną.

Gra czaruje swoim sielankowym klimatem, a kolorowa warstwa wizualna i bardzo relaksująca muzyka jest jej doskonałym dopełnieniem. Pomimo prostego założenia, Bear and Breakfast zaskakuje mechanikami, które z czasem stają się coraz bardziej wymagające. Twórcom udało się stworzyć idealny miks symulacji, humoru i wciągającej historii fabułą.

Spiesz się. Masz czas do czwartku, by pobrać Bear and Breakfast za darmo!

Jak zwykle promocje w Epic Games Shop trwają tylko kilka dni - warto więc się spieszyć. Bear and Breakfast możecie pobrać za darmo w EGS do czwartku.