Paczka gier za grosze. Spiesz się, taka okazja się szybko nie powtórzy!

Humble Bundle od lat już serwuje nam znakomite paczki z grami, które można wyrwać w wyjątkowo korzystnych cenach. Teraz z okazji Dnia Warhammera udostępniona została nowa paczka, w ramach której możemy zgarnąć nawet siedem gier. Wszystkie one dystrybuowane są w postaci kluczy na platformę Steam.

Od Age of Sigmar do 40,000 AD, ta wciągająca i pełna niuansów seria obejmuje książki, gry stołowe i gry wideo, które ożywiają ten świat! Zrób sobie dzień Warhammera i kup wspaniałe tytuły, takie jak Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, Warhammer 40,000: Battlesector i obie gry z serii Warhammer 40,000: Inquisitor. Rozpocznij kampanię u boku Imperatora Ludzkości już dziś.

-- czytamy w oficjalnym opisie zestawu stworzonego z okazji Dnia Warhammera. Co zawiera zestaw i ile przyjdzie nam za niego zapłacić?

Have a Warhammer Day - paczka gier Humble Bundle pełna produkcji ze świata Warhammera!

Tradycyjnie, jak to w przypadku paczek Humble Bundle bywa, dostępnych jest kilka progów cenowych. Po ich przekroczeniu zyskujemy dostęp do kolejnych produkcji. Jeżeli zdecydujemy się na zakup za minimalną kwotę (5,37 euro), to możemy zgarnąć:

Warhammer 40,000: Dakka Squadron – Flyboyz Edition

Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy

Warhammer 40,000: Chaosgate – Daemonhunters – Execution Force DLC (kupon do Humble Store na 60% zniżki)

(kupon do Humble Store na 60% zniżki) Warhammer 40,000: Battlesector – T’au DLC (kupon do Humble Store na 60% zniżki).

Jeżeli zapłacimy co najmniej 10,75 euro, odblokujemy dostęp do:

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef

Przekroczenie ostatniego progu cenowego, czyli wpłata co najmniej 13,44 euro, do naszej kolekcji dołączą trzy kolejne pozycje:

Warhammer 40,000: Battlesector

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Ultimate Edition.

Jak widać - najdroższy pakiet w chwili obecnej kosztuje niespełna 60 złotych. To doskonała okazja, by obłowić się w solidne produkcje ze świata Warhammera. Warto się spieszyć -- powyższa paczka dostępna będzie jeszcze tylko przez 16 dni! Kupić ją można na oficjalnej stronie Humble Bundle.