Zajrzyj do aplikacji Lidl Plus, czeka niespodziewana oferta

Nie będą to tańsze pomarańcze, za to tańszy abonament komórkowy w Orange, i to przez całą umowę. Jeśli chcecie wykupić teraz nowy numer lub zmienić operatora, koniecznie zajrzyjcie do aplikacji Lidl Plus.

Opłaca się nawet na ten jeden raz zainstalować aplikację Lidl Plus, zgarnąć kod i zapomnieć, bo daje to realną oszczędność rzędu 240 zł.

Reklama

Przez cały marzec, w aplikacji Lidl Plus znajdziecie do pobrania kod rabatowy na tańszy abonament komórkowy. Możecie zaoszczędzić nawet 240 zł. Oferta jest dostępna dla osób, które nie korzystają jeszcze z usług Orange lub chcą przenieść swój numer z innej sieci.

Jaki to abonament komórkowy? W ofercie Orange dostępne są cztery pakiety, pomijając najtańszy z niewielkim dziś już limitem transferu danych i najdroższy dla osób, które potrzebują braku limitu transferu danych i prędkości w smartfonie, pozostają dwa do rozważenia przez większość klientów - Plan S i Plan M.

Plan S (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 100 GB transferu danych) za 65 zł miesięcznie,

Plan M (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 100 GB transferu danych) za 75 zł miesięcznie).

I to właśnie Plan M jest dostępny w tej promocji, z kodem do pobrania z aplikacji Lidl Plus, otrzymacie go w cenie Planu S przez całą umowę.

Jak pobrać ten kod? Wystarczy uruchomić aplikację Lidl Plus, przejść do zakładki na stronie głównej - Benefit Plus i Media i komunikacja. Uzyskany kod wpisujemy w koszyku zamówienia na stronie https://www.orange.pl/lp/lidl.

Można też oczywiście skorzystać z tego kodu w dowolnym salonie Orange, przekazując go sprzedawcy lub na infolinii, pod numerem 801 234 567, jednak pamiętajcie, że w tych kanałach nie skorzystacie w tym pakiecie z dodatkowego transferu danych 50 GB w bonusie, za kupno online. Pozostanie Wam więc 150 GB, zamiast 200 GB.

Kod rabatowy w aplikacji Lidl Plus będzie czekał na odebranie do 31 marca lub do wyczerpania puli, więc warto się pospieszyć.

Źródło: Blog Orange.

Stock Image from Depositphotos.