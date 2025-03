PKO BP z prezentami na Allegro. Do zgarnięcia nawet 300 zł

PKO Bank Polski ponownie zachęca swoich klientów do skorzystania z atrakcyjnej promocji „Łatwa promocja z wynagrodzeniem”. Tym razem bank oferuje możliwość zdobycia voucherów na zakupy w Allegro o łącznej wartości 300 zł. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.

PKO BP organizuje promocję. Można dostać nawet 300 złotych na zakupy

Bank PKO ogłosił, że już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja "Łatwej promocji z wynagrodzeniem". Biorąc w niej udział możemy dostać nawet do 300 złotych na zakupy w Allegro, jednak trzeba spełnić kilka ważnych warunków.

Przede wszystkim do 30 kwietnia 2025 roku trzeba zapisać się do promocji. Można zrobić to tutaj. Następnie W trzech kolejnych miesiącach, czyli w kwietniu, maju i czerwcu 2025 roku należy przelać swoją pensję stypendium lub inne świadczenia na konto w PKO Banku Polskim SA – minimalna kwota to 1000 zł miesięcznie. W każdym z tych miesięcy należy również zapłacić kartą do konta lub Blikiem za zakupy o wartości co najmniej 100 złotych miesięcznie.

Ważne jest to, by w trakcie trwania akcji nie zamykać konta i nie odwoływać zgód marketingowych.

Za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki promocji, otrzymasz kod o wartości 100 zł na zakupy w Allegro. Łącznie przez trzy miesiące (kwiecień, maj, czerwiec 2025 r.) możesz zdobyć aż 300 zł na zakupy: