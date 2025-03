Action wyprzedaje elektronikę. Tani sprzęt jeszcze tańszy

Sklep Action znów zaskakuje swoich klientów atrakcyjnymi promocjami na różnorodne produkty. Tym razem w ofercie promocji tygodnia znalazły się zarówno gadżety elektroniczne, jak i praktyczne narzędzia, które z pewnością przydadzą się w codziennym życiu. Korzystne ceny obowiązują już od środy 5 marca i potrwają do wtorku 11 marca.

Reklama

Promocje tygodnia w Action. Masa przydatnej elektroniki

Lampa pierścieniowa XXL Grundig to must-have dla wszystkich, którzy cenią sobie dobre oświetlenie podczas pracy czy tworzenia treści. Dzięki 120 diodom LED zapewnia jasne i równomierne światło, które można dostosować do swoich potrzeb – do wyboru są trzy opcje: chłodna biel, ciepła biel i neutralna. Lampa wyposażona jest w obrotowy statyw z elastyczną szyjką, co pozwala na łatwe ustawienie jej pod dowolnym kątem. Dodatkowo, urządzenie zasilane jest przez USB, co czyni je wygodnym w użyciu. Cena promocyjna to jedynie 35,99 zł zamiast 53,95 zł.

Dla miłośników rękodzieła i kreatywnych projektów Action przygotował wypalarkę do drewna w cenie 32,29 zł (zamiast 37,95 zł). To narzędzie pozwala na wypalanie wzorów w drewnie oraz grawerowanie przy użyciu różnych akcesoriów.

Jeśli jednak szukasz wygodnych i funkcjonalnych słuchawek, warto zwrócić uwagę na model Fresh ’n Rebel. Za jedyne 55,95 zł (zamiast 64,95 zł) otrzymujesz bezprzewodowe słuchawki douszne, które oferują aż 36 godzin łącznego czasu odtwarzania w połączeniu z etui do ładowania.

W dobie cyfrowych zdjęć, filmów i dokumentów, pojemna karta pamięci to podstawa. Action proponuje kartę microSD Philips o pojemności 128 GB w cenie 42,69 zł (zamiast 55,95 zł). Karta oferuje szybkość transmisji do 130 MB/s, co sprawia, że jest idealna do przechowywania dużych plików i korzystania z nich na różnych urządzeniach.

Dla tych, którzy lubią nagrywać dźwięk lub prowadzić prezentacje, mikrofon bezprzewodowy Roseland RM-100 to świetny wybór. Za 34,99 zł (zamiast 43,95 zł) otrzymujesz urządzenie, które działa z odległości do 12 metrów i może być podłączone do wszystkich głośników z wejściem jack.

Na koniec coś dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu – pompka Varo w cenie 74,99 zł (zamiast 89,90 zł). To praktyczne urządzenie o mocy 8 V i pojemności baterii 2000 mAh, które może osiągnąć ciśnienie do 150 psi. Pompka jest łatwa w użyciu i może być wykorzystywana do różnych celów, takich jak pompowanie kół w rowerze czy materacu.

Grafika: depositphotos