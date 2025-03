Motorola wchodzi w marzec, jak do siebie. Mocne promocje na smartfony

W marcu użytkownicy smartfonów mogą liczyć na atrakcyjne promocje przygotowane przez Motorolę. Co tydzień wybrane modele telefonów będą dostępne w obniżonych cenach, a każda oferta potrwa tydzień. Akcja pod nazwą „Moto Marzec 2025” ma na celu umożliwienie klientom zakupu smartfonów w bardziej przystępnych cenach.

Motorola wyprzedaje smartfony

Na początek promocji, od 1 do 6 marca, dostępna jest Motorola Edge 50 Pro w kolorze lawendowym. Cena urządzenia została obniżona do 1899 zł, co oznacza oszczędność 1100 zł w porównaniu do ceny premierowej.

Model ten wyróżnia się wydajnym procesorem Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Posiada 6,7-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 1220p i odświeżaniu 144 Hz, a także certyfikację Pantone potwierdzającą wysoką jakość wyświetlania kolorów.

Dla miłośników fotografii smartfon oferuje potrójny aparat wspierany przez sztuczną inteligencję. Główna matryca 50 Mpx z przysłoną f/1.4 i optyczną stabilizacją obrazu pozwala na wykonywanie dynamicznych zdjęć. Dodatkowe moduły obejmują ultraszerokokątny aparat 13 Mpx z funkcją Macro Vision oraz teleobiektyw 10 Mpx z trzykrotnym zoomem optycznym.

Motorola zapowiada, że co tydzień w piątek będzie ogłaszać kolejne modele objęte promocją. Od 7 marca klienci mogą spodziewać się nowych ofert, a obniżki będą dotyczyć różnych segmentów cenowych smartfonów. Oprócz cotygodniowych promocji, przez cały marzec wybrane modele będą dostępne w obniżonych cenach w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz u operatorów komórkowych.

Szczegółowe informacje o trwających promocjach można znaleźć na oficjalnej stronie Motoroli: motorola.com/pl/moto-marzec. Akcja potrwa do 31 marca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Grafika: Motorola