Taka oferta od HUAWEI trafia się raz w roku. Warto z niej skorzystać

Sklep internetowy huawei.pl świętuje obecnie swoje 6. urodziny, a to doskonały moment na uruchomienie promocji, która zachęci fanów marki i potencjalnych nowych klientów do zainteresowania się ofertą chińskiego producenta. Do 16 marca 2025 r. na klientów czekać ma mnóstwo atrakcji, w tym przeceny wybranych smartwatchy, słuchawek, smartfonów, tabletów i laptopów. A to dopiero początek, gdyż w ramach urodzinowych atrakcji na kupujących wybrane produkty czekają prezenty lub dodatkowe obniżki zestawów akcesoriów w obniżonych cenach. Na tym jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ w tym okresie rozszerzenie gwarancji o rok kosztuje 50% mniej.

HUAWEI z promocjami na 6. urodziny sklepu online

Co przygotowano dla klientów? Promocje na 6. urodziny sklepu HUAWEI obejmują szeroki asortyment produktów. W kategorii słuchawek warto zwrócić uwagę na HUAWEI FreeClip w kolorze różowego złota, dostępne wyłącznie na huawei.pl w cenie 599 zł, oraz HUAWEI FreeBuds Pro 4 za 749 zł. Do obu modeli dołączone jest wsparcie w przypadku zgubienia jednej ze słuchawek. Dla osób dbających o zdrowie przygotowano promocje na smartwatche, takie jak HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue za 1099 zł (dostępny tylko na huawei.pl) z dodatkowymi słuchawkami i paskiem, oraz HUAWEI WATCH FIT 3 w kolorze zielonym (również tylko na huawei.pl) z gratisowymi słuchawkami i ochroną ekranu.

Dostępny jest również HUAWEI WATCH D2 z funkcjami medycznymi za 1499 zł z dodatkowym paskiem i możliwością wymiany poduszki powietrznej. Dla poszukujących laptopa, HUAWEI MateBook X Pro 2024 jest dostępny w cenie 9899 zł (tylko na huawei.pl) z pakietem Microsoft 365 i przedłużoną gwarancją. Tablet HUAWEI MatePad 11.5" S kosztuje 1799 zł z rysikiem M-Pencil 3. generacji gratis. Wśród smartfonów, HUAWEI Pura 70 Ultra w kolorze brązowym kosztuje 4799 zł z etui i ochroną ekranu, a HUAWEI nova 13 Pro i HUAWEI nova 13 są dostępne za odpowiednio 2499 zł i 1999 zł.

Wybrane produkty i informacje o promocji

HUAWEI – promocje na 6. urodziny oficjalnego sklepu internetowego Produkt Cena promocyjna Najniższa cena z 30 dni Prezent Dodatkowe produkty w promocyjnych cenach HUAWEI MateBook X Pro 2024

(U9-185H/32GB/2TB) 9899 zł 10999 zł Microsoft 365 Family (12 miesięcy),

Przedłużona gwarancja - HUAWEI MatePad 11.5" S WiFi

(8 GB RAM / 256 GB) 1799 zł 1799 zł Rysik M-Pencil 3. Generacji - HUAWEI Pura 70 Ulta - brąz

(16 GB RAM / 512 GB) 4799 zł 4999 zł Etui,

6-miesięczna ochrona ekranu - HUAWEI nova 13 Pro

(12 GB RAM / 512 GB) 2499 zł 2999 zł Etui - HUAWEI nova 13

(12 GB RAM / 256 GB) 1999 zł 2299 zł Etui - HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue - 1099 zł HUAWEI FreeBuds SE 2,

Pasek fluoroelastomerowy HUAWEI Scale 3 za 39 zł HUAWEI WATCH FIT 3

Zielony - 549 zł HUAWEI FreeBuds SE 2,

12-miesięczna ochrona ekranu Pasek za 9 zł – kupon dostępny na stronie HUAWEI WATCH D2 1499 zł 1499 zł Pasek fluoroelastomerowy,

1 wymiana poduszki powietrznej w ciągu 2 lat - HUAWEI FreeClip

Różowe złoto 599 zł 699 zł Wsparcie na wypadek zgubienia - HUAWEI FreeBuds Pro 4 749 zł 749 zł Wsparcie na wypadek zgubienia -

Szczegóły, regulamin promocji i pełna oferta dostępne są na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer