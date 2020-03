Wcześniej jednak upewnijcie się, że płatność Lidl Pay jest aktywowana – by to zrobić należy otworzyć ekran z kodem QR w aplikacji Lidl Plus i przesunąć odpowiedni przełącznik. Aplikacja zapamiętuje nasze ustawienia, dlatego nie musimy tego robić za każdym razem, ale wczytanie kodu QR będzie poprzedzone prośbą o kod PIN lub zeskanowanie odcisku palca/twarzy przy aktywnych płatnościach Lidl Pay.

Dla kogo jest Lidl Pay?

Dla osób, które do tej pory za każdym razem skanowały kod w aplikacji Lidl Plus i płaciły kartą, zmieni się bardzo dużo, podczas gdy nie zmienia się prawie nic. Dzięki Lidl Pay nie ma potrzeby aktywować innych metod płatności, jak Google Pay czy Apple Pay na telefonie, ani sięgać po kartę. Wszystko dzieje się automatycznie, jakby bez naszego udziału. Proste i wygodne.

Sytuacja ma się inaczej w przypadku klientów, którzy z aplikacji Lidl Plus nie korzystają przy każdych zakupach. Jeśli nie interesuje Was posiadanie wszystkich paragonów w formie cyfrowej i nie korzystacie z kuponów rabatowych, to sięganie po aplikację Lidl Plus i aktywacja kodu QR nie będzie wcale szybszą czynnością do wykonania przy kasie, niż skorzystanie z innych metod płatności zbliżeniowych.