Źródło: wirtualnemedia.pl

Alternatywnym sposobem dokonywania płatności, znacznie wygodniejszym i szybszym, będzie zeskanowanie karty Lidl Plus – zakupy będą rozliczone po zamknięciu rachunku przy użyciu karty podpiętej do konta. Nie jestem zwolennikiem pozostawiania danych ze swojej karty płatniczej w wielu różnych miejscach, ale jeśli podczas błyskawicznych porannych lub wieczornych zakupów w Lidlu będę mógł za nie zapłacić w taki sposób, w jaki przed chwilą napisałem, to jestem gotów powiązać swoją kartę z aplikacją Lidla. Podejrzewam że, dla klientów sięgających po takie rozwiązanie sklep przygotuje specjalne promocje, by zachęcić ich do korzystania z nowej metody płatności.

Zbliżeniowe płatności mobilne, dzięki Apple Pay czy Google Pay, to coś świetnego i takie metody na pewno wygrywają swoją uniwersalnością. Jesli jednak często robicie zakupy w konkretnym sklepie, a ten zaoferuje Wam jeszcze wygodniejszy sposób płatności, to trudno byłoby mi z niego nie skorzystać. Zaczekam, aż Lidl wprowadzi w Polsce Lidl Pay i z ciekawości go wypróbuję.