Lidl zadba o twój ogród. Ale akumulatory musisz mieć własne

Pod koniec września w Lidlu pojawi się sporo ciekawych promocji. Wiele z nich skierowanych jest do wszelkiej maści majsterkowiczów i amatorów dbania o ogródek.

Od soboty 21 września Lidl rozpoczyna kolejną atrakcyjną promocję, tym razem skierowaną do majsterkowiczów i osób zajmujących się pracami ogrodowymi. W ofercie pojawi się szeroki wybór elektronarzędzi oraz akcesoriów marki Parkside, dostępnych w obniżonych cenach. Akumulatory, piły, nożyce i odkurzacze będą dostępne w szczególnie atrakcyjnych cenach, co stanowi doskonałą okazję do zakupu niezłej jakości sprzętu. Sprawdź, które pozycje zasługują na szczególną uwagę.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia do warsztatu i ogrodu

Jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów nadchodzącej promocji jest akumulatorowa piła łańcuchowa 40 V marki Parkside, dostępna za 399 zł, zamiast standardowych 499 zł. Ta solidna piła charakteryzuje się kompatybilnością z akumulatorami z serii X 20 V Team, choć nie posiada akumulatora w zestawie. Dzięki wysokiej mocy 40 V urządzenie sprawdzi się przy cięciu większych i trudniejszych materiałów.

Kolejną interesującą opcją jest akumulatorowa piła łańcuchowa 20 V, której cena wynosi 249 zł. Podobnie jak jej mocniejszy odpowiednik, również korzysta z akumulatorów z serii X 20 V Team i nie posiada takowego w zestawie. To doskonała alternatywa dla osób, które potrzebują nieco lżejszego, ale wciąż wydajnego sprzętu do pracy w ogrodzie.

Akumulatorowa pilarka do drewna 20 V z antypoślizgowym uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa to kolejny sprzęt dostępny w atrakcyjnej cenie. Kosztuje 149,25 zł zamiast 199 zł. Ergonomiczny uchwyt oraz dodatkowe funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do przydomowych prac z drewnem.

Gazetka Lidl

Z kolei dla osób dbających o wygląd swojego ogrodu, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V za 119 zł będą świetnym wyborem. Bezprzewodowe nożyce umożliwiają wygodne przycinanie żywopłotów i krzewów, bez potrzeby martwienia się o zasilanie z gniazdka. Warto zwrócić uwagę również na akumulatorową podkrzesywarkę 20 V, dostępną za 199 zł zamiast 249 zł. To praktyczne narzędzie umożliwia cięcie gałęzi nawet na dużej wysokości – urządzenie można wydłużyć do 10 metrów, co ułatwia prace w ogrodzie.

Interesującą opcją jest także akumulatorowa szczotka 20 V do czyszczenia drewna i kamienia, którą można nabyć za 299 zł (zamiast 349 zł). Szczotka doskonale sprawdzi się podczas porządkowania tarasów, podjazdów czy ścieżek w ogrodzie. Ostatnią pozycją wartą uwagi jest akumulatorowy odkurzacz ogrodowy 40 V, wyposażony w 6-stopniową regulację obrotów, dostępny za 199 zł (zamiast 299 zł). To urządzenie pozwala na wygodne zbieranie liści i innych odpadów ogrodowych.

Lidl wyprzedaje akumulatory

Wszystkie z wymienionych narzędzi są kompatybilne z akumulatorami z serii X 20 V Team, jednak trzeba zaznaczyć, że w żadnym z nich nie ma takowych w zestawie. Oznacza to, że albo musimy posiadać własne z innych urządzeń, albo dokupić osobno. Z tym drugim nie powinno być problemów. Akumulator litowo-jonowy 20 V, 4 Ah dostępny będzie w ramach tej samej oferty za 129 złotych. Z kolei wersja 2 Ah z ładowarką 20 V, 2,4 Ah dostępna jest za 119 złotych. Osobno będzie można dokupić również ładowarkę 20 V, 4,5 A za 39,90 złotych, jednak w tym przypadku jest mały haczyk. Obniżka jest skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Bez niej ładowarka będzie kosztować 20 złotych więcej.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb