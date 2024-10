Lidl nie chce, żebyś stał w kolejkach, tak się zmieni

"Poczekaj na pomoc!" to hasło, od którego wielu z dostaje gęsiej skórki lub natychmiast traci cierpliwość do robienia czegokolwiek. Koszmar kas samoobsługowych to fakt, że niestety wciąż wymagają obsługi sklepu, a ta nie zawsze jest dostępna na już. Sieć niemieckich sklepów już niebawem przetestuje nowe rozwiązanie.

To cię zainteresuje Lidl uruchamia program Benefit Plus. Co oferuje?

Polecamy na Geekweek: Hasła, które lepiej od razu zmienić. Jakich numerów PIN nie używać?

Lidl zmienia regulamin i szykuje się na testy

Już niebawem, bo pod koniec miesiąca, w aplikacji mobilnej programu lojalnościowego Lidl Plus, zostanie zaktualizowany regulamin. Tradycyjnie u ulegną zmianie te linie, które muszą podążać za zmieniającymi się przepisami, a także dojdzie do zmiany nazwy regulaminu. Z najciekawszych rzeczy są dopiski o uwierzetylnienu dwuskładnikowym dla funkcji Lidl Pay, ale przede wszystkim nowość o jeszcze niedostępnej usłudze.

Spodziewamy się, że w okolicach aktualizacji regulaminu, ruszą w wybranych sklepach testy usługi scan & go . Umożliwi ona klientom niemalże całkowite uniezależnienie się od kas samoobsługowych i tradycyjnych. Bez wątpienia wszystko będzie się działo przy użyciu aparatów naszych własnych telefonów w połączeniu z aplikacją mobilną LidlPlus. Gdyż jak głosi zapis w regulaminie:

Spodziewamy się, że w okolicach aktualizacji regulaminu, ruszą w wybranych sklepach testy usługi scan & go. Umożliwi ona klientom niemalże całkowite uniezależnienie się od kas samoobsługowych i tradycyjnych. Bez wątpienia wszystko będzie się działo przy użyciu aparatów naszych własnych telefonów w połączeniu z aplikacją mobilną LidlPlus. Gdyż jak głosi zapis w regulaminie:

"W ramach Usługi Użytkownik ma możliwość samodzielnego skanowania towarów umieszczanych w koszyku podczas zakupów („Scan&Go”). W sklepach oferujących usługę Scan&Go można skanować kody kreskowe/kody QR poszczególnych produktów za pomocą urządzenia mobilnego. Możesz użyć odpowiedniej funkcji wyszukiwania w Usłudze, aby dowiedzieć się, czy sklep Lidl w Twojej okolicy oferuje już funkcję Scan&Go. Korzystanie z funkcji Scan&Go wymaga udzielenia Usłudze dostępu do aparatu urządzenia mobilnego"

Funkcja ta z powodzeniem działa już w wielu sklepach w Polsce oraz za granicą. Nie będzie obca, osobom korzystającym z usług sieci Carrefour czy Kaufland, Auchan albo Rewe. Jeżeli testy przejdą pozytywnie, możemy się spodziewać w istniejących już placówkach lekkiego odświeżenia. Część elementów, jak wagi w dziale z owocami i warzywami, będą wymagały dostosowania do nowej możliwości.