Ikea Preowned wystartowała dwóch miastach

Sprzedaż używanych mebli i artykułów gospodarstwa domowego nie jest niczym niezwykłym. W sieci nie brakuje serwisów gdzie można wystawić na sprzedaż meble, garnki czy narzędzia kuchenne. To świetny sposób na to aby dać im nowe życie i odzyskać nieco pieniędzy, które wydaliśmy na ich zakup. Do podobnego wniosku musiała dojść Ikea, która przy okazji może w ten sposób zareklamować się jako firma przyjazna środowisku. W dwóch miastach w Europie - Madrycie w Hiszpanii oraz Oslo w Norwegii wystartowała platforma Ikea Preowned. Jest to nic innego jak typowy marketplace, gdzie można sprzedać używane produkty z asortymentu sklepów Ikea.

Skorzystanie z pośrednictwa giganta w sprzedaży niesie ze sobą kilka korzyści. Po pierwsze Ikea dysponuje katalogiem wszystkich produktów jakie kiedykolwiek dostępne były w jej sklepach, więc łatwo można wybrać dokładnie jaką rzecz chcemy sprzedać. Dodając ogłoszenie trzeba jeszcze uzupełnić krótką ankietę na temat ich stanu oraz dodać rzeczywiste zdjęcia sprzedawanego produktu. Co ciekawe, serwis na podstawie wprowadzonych danych oraz historycznej ceny danego produktu zaproponuje kwotę za jaką możemy daną rzeczy wystawić. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ustalić ją samodzielnie. Takie ogłoszenie pojawi się wtedy w serwisie i pozostanie nam zaczekać na kogoś, kto będzie skłonny dokonać transakcji.

źródło: Ikea

Taka osoba wpłaca najpierw pieniądze na konto portalu Ikea Preowned i umawia się na odbiór. Dopiero kiedy go potwierdzi, cała kwota trafi na konto sprzedającego. Na ten moment Ikea nie pobiera żadnej prowizji za transakcje, choć może się to w przyszłości zmienić. Co więcej, jeśli zamiast gotówki zdecydujecie się na wypłatę pieniędzy w formie karty podarunkowej do sklepu Ikea, to gigant dorzuci wam jeszcze 15% ekstra. Trzeba przyznać, że to całkiem konkretny argument za tym aby skorzystać z usług serwisu.

Kiedy Ikea Preowned ruszy na innych rynkach?

Warunki jakie oferuje serwis Ikea Preowned wydają się całkiem atrakcyjne, ale niestety obecnie w fazie testowej usługa działa tylko w dwóch miastach w Europie. Tak będzie przynajmniej do końca roku, kiedy to gigant zamierza podsumować tę inicjatywę i podjąć decyzję co robić dalej. Jeśli serwis okaże się sukcesem to można oczekiwać, że dostęp do niego zostanie uruchomiony na kolejnych rynkach. Podejrzewam, że wiele osób z chęcią by z takiej możliwości skorzystało, nawet jeśli oferta ograniczona jest tylko do produktów sieci Ikea.

