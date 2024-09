Drakońskie kary na Allegro! Słono zapłacisz za nieprzestrzeganie zasad

Nowe przepisy są częścią tak zwanych „Warunków Ochrony Marek”, które Allegro wprowadza w celu zmniejszenia liczby ofert z nieoryginalnymi produktami. Na liście chronionych marek znalazły się m.in. Nike, The North Face, Tommy Hilfiger, Wittchen czy New Balance. Pełny wykaz marek można znaleźć na stronach Allegro. Regulacje te mają na celu ochronę oryginalnych producentów, a także poprawę komfortu klientów, którzy dzięki temu mogą mieć większą pewność co do autentyczności zakupionych produktów.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że sprzedaż produktów marek objętych ochroną jest teraz dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konta firmowe. Osoby prywatne, które chciałyby kontynuować handel, będą musiały przenieść się na Allegro Lokalnie, gdzie obowiązują inne zasady. Wprowadzenie oferty chronionej marki przez użytkownika z kontem prywatnym skończy się najpierw usunięciem oferty, a przy kolejnym naruszeniu – nałożeniem kary finansowej. W najgorszym przypadku użytkownik może zostać obciążony grzywną w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Platforma daje możliwość odwołania się od nałożonej kary. Sprzedawca ma na to sześć miesięcy od momentu podjęcia decyzji. Allegro podkreśla, że takie działania mają na celu poprawę jakości ofert oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa zakupów dla klientów. Zmniejszenie liczby podróbek na platformie może również wpłynąć pozytywnie na postrzeganie Allegro jako bezpiecznego miejsca do robienia zakupów.

Wprowadzenie nowych przepisów to krok zgodny z ogólnym trendem walki z podróbkami oraz dążeniem do większej przejrzystości w handlu. Allegro stara się stworzyć przestrzeń, w której sprzedawane są jedynie oryginalne produkty — a z tym bywało przez lata, cóż... różnie.