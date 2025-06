Lidl kokietuje majsterkowiczów. Tanio uzupełnisz warsztat

Lidl po raz kolejny nie zawiódł w kwestii promocji dla majsterkowiczów. Elektronarzędzia do warsztatu i ogrodu zostały mocno przeceniony z myślą o Dniu Ojca.

Lidl po raz kolejny przygotował atrakcyjną ofertę dla majsterkowiczów i miłośników domowych napraw. Od poniedziałku 9 czerwca oraz od czwartku 12 czerwca w sklepach sieci, oraz online na lidl.pl dostępna jest szeroka gama narzędzi i elektroniki warsztatowej marki Parkside. Z okazji zbliżającego się Dnia Taty, niektóre produkty objęte zostały dodatkowymi rabatami – nawet do 25% taniej z kuponem Lidl Plus.

Lidl wyprzedaje elektronikę na dzień ojca

Od 9 do 15 czerwca tylko online dostępne będą urządzenia pomocne przy pracach ogrodowych. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 12 V dostępne są z 25% rabatem – zamiast 219 zł zapłacimy tylko 164,25 zł. Podobnie jak pompa do beczki na deszczówkę 12 V, która kosztuje teraz 149,25 zł. Wszystkie produkty oferowane są z akumulatorem i ładowarką w zestawie.

Z kolei od 12 czerwca i w dodatku stacjonarnie dostępne będzie promocje na narzędzia warsztatowe. Ciekawą opcją jest również akumulatorowa pilarka do gałęzi 12 V, przeceniona do 96,75 zł, idealna do pielęgnacji mniejszych drzew i krzewów. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku narzędzie sprzedawane jest bez akumulatora.

Wśród promocyjnych hitów znajduje się akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 12 V z akumulatorem i ładowarką, która kosztuje teraz tylko 119 zł. Narzędzie jest kompatybilne z systemem akumulatorów X12V Team, co czyni je uniwersalnym wyborem dla tych, którzy już posiadają inne urządzenia tej serii.

Kolejną propozycją jest wielofunkcyjna wkrętarka 4 V z akcesoriami do grilla, która została przeceniona o 30 zł – z 129 zł na jedyne 99 zł. Dzięki bogatemu zestawowi końcówek można jej używać zarówno w kuchni, jak i w warsztacie, a nawet przy obsłudze grilla.

Dla tych, którzy pracują w zamkniętych lub dużych pomieszczeniach, Lidl przygotował wentylator podłogowy Parkside o mocy 330 W i średnicy 58 cm, w cenie 399 zł. Urządzenie oferuje trzy stopnie regulacji prędkości oraz możliwość zmiany kąta nachylenia, co zapewnia efektywną cyrkulację powietrza nawet w upalne dni.

