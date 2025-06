Gotuj smacznie, zdrowo i niedrogo. Modny sprzęt AGD w kuszącej cenie

Frytkownice beztłuszczowe to obecnie jeden z najpopularniejszych gadżetów, jakie wybieramy do naszych kuchni. To wcale nie dziwi, bo urządzenia te pozwalają gotować szybko, smacznie i zdrowo, zachowując przy tym przystępną cenę. W sklepie Media Expert dwa tego typu sprzęty kosztują teraz nieco taniej. W dodatku kupując je można otrzymać przydatne dodatki. Czyżby właśnie nadszedł moment, by wyposażyć się w modny ostatnio airfryer?

Reklama