Action kokietuje majsterkowiczów. Przydatne narzędzia za grosze

Action udostępnił listę kolejnych promocji tygodniowych. Potrwają one od środy 4 do wtorku 10 czerwca. Wtedy też w asortymencie znajdzie się masa przydatnej elektroniki, w tym elektronarzędzi w przystępnych cenach.

Sieć sklepów Action przygotowała dla swoich klientów atrakcyjne promocje na elektronikę i narzędzia warsztatowe. Wśród przecenionych produktów znalazły się urządzenia renomowanych marek FERM, Remington oraz Sologic. To doskonała okazja, by uzupełnić domowy warsztat lub zadbać o swój wygląd – i to bez nadwyrężania budżetu.

Action wyprzedaje elektronarzędzia

Szczególną uwagę warto zwrócić na przecenione elektronarzędzia marki FERM, dostępne teraz w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 79,99 zł (zamiast 114,90 zł). Oferta obejmuje trzy bezprzewodowe urządzenia onapięciu 12 V:

Dla tych, którzy chcą zadbać o fryzurę lub zarost, maszynka do strzyżenia Remington Apprentice dostępna jest teraz za 58,99 zł (zamiast 69,90 zł). To uniwersalny zestaw do domowego użytku, wyposażony w trwałe ostrza ze stali nierdzewnej, który pozwala na precyzyjne przycinanie włosów i brody.

W ofercie znalazły się także ładowarki ścienne Sologic USB-C za jedyne 7,79 zł (zamiast 8,95 zł). Kompaktowe, dostępne w różnych kolorach, świetnie sprawdzą się jako zapasowe ładowarki do telefonu czy tabletu.

Na uwagę zasługuje również kompresor bezolejowy Varo – przeceniony na 169,90 zł (zamiast 199 zł). Urządzenie o mocy 1100 W i maksymalnym ciśnieniu 8 barów idealnie sprawdzi się w domu, ogrodzie, a nawet na kempingu. W zestawie znajduje się uniwersalny pistolet do przedmuchiwania, adaptery oraz 3-metrowy wąż spiralny.

