Lidl spuszcza bestię ze smyczy. Oszczędzisz nawet 700 złotych

Już od poniedziałku 9 czerwca w ofercie sieci Lidl ponownie pojawi się wyczekiwany przez klientów termorobot Monsieur Cuisine Smart, znany również jako „Lidlomix”. Tym razem dostępny będzie w nowej, antracytowej wersji kolorystycznej o matowym wykończeniu. To nie tylko estetyczna zmiana – MC Smart to nadal jeden z najbardziej funkcjonalnych i cenionych robotów kuchennych na rynku.

Reklama

Lidlomix taniej o 700 złotych

Monsieur Cuisine Smart to inteligentny pomocnik kuchenny, który wykonuje większość pracy za użytkownika. Dzięki funkcji gotowania krok po kroku z Cooking Pilotem można przygotować potrawy bez stresu – urządzenie samo kontroluje temperaturę, czas i moc. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów pracy: automatyczny lub manualny, co daje pełną swobodę w kuchni.

Na uwagę zasługuje też bogata baza ponad 1800 darmowych przepisów, które można przeglądać na wbudowanym dotykowym ekranie lub za pośrednictwem aplikacji. Receptury regularnie aktualizowane są przez Wi-Fi, co gwarantuje świeże inspiracje każdego dnia.

Promocyjna cena urządzenia wynosi 1799 zł(standardowo 2499 zł), a dla użytkowników aplikacji Lidl Plus przewidziano dodatkowy rabat do 100 zł taniej. Termorobot będzie dostępny od poniedziałku 9 czerwca aż do soboty 14 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

W akcji promocyjnej MC Smart bierze udział znana kucharka Kinga Paruzel, która przygotowała własne autorskie przepisy do urządzenia. Lidlomix oferuje także 15 wbudowanych programów automatycznych, w tym m.in. do gotowania na parze, duszenia, zagniatania, ubijania, miksowania, gotowania jajek, sous vide, fermentowania, smażenia czy siekania.

Grafika: Kamil Świtalski /Antyweb