Biedronka rozpieszcza kierowców. Masa sprzętu taniej

Z okazji nadchodzącego Dnia Ojca sieć sklepów Biedronka przygotowała atrakcyjne promocje na elektronikę użytkową i akcesoria, które idealnie sprawdzą się jako praktyczne prezenty. Od 12 do 25 czerwca klienci mogą skorzystać z promocyjnych ofert na urządzenia codziennego użytku – od golarek i alkomatów po nowoczesne rejestratory samochodowe. Sprawdziliśmy, co dokładnie znajdziemy w gazetce promocyjnej.

Biedronka wyprzedaje elektronikę. Przydatne gadżety na dzień ojca

Wśród najtańszych i zarazem najbardziej funkcjonalnych propozycji znajduje się zestaw do pielęgnacji zarostu marki Hoffen. W cenie 49,99 zł klienci mogą wybrać pomiędzy golarką rotacyjną (czas pracy do 45 minut, ładowanie przez 8 godzin, wodoodporność IPX5) a precyzyjnym trymerem do brody. W zestawie znajduje się przewód USB, szczoteczka do czyszczenia oraz trzy nasadki do strzyżenia.

Dla kierowców Biedronka przygotowała alkomat Tracer Brezza-3 w cenie 99 zł. Urządzenie mierzy poziom alkoholu w zakresie 0–4‰ i zapamiętuje aż 300 wyników. Wyposażone jest w czytelny ekran i zasilane baterią o pojemności 400 mAh. W zestawie znajdziemy 5 ustników, kabel ładujący oraz etui.

W promocji dostępne są także dwa modele rejestratorów samochodowych marki Tracer. Model GM2.2D FHD (99 zł) oferuje 2,2-calowy ekran, kamerę przednią Full HD oraz szeroki kąt widzenia. Urządzenie posiada G-sensor, detekcję ruchu, tryb parkingowy oraz nagrywanie w pętli z dźwiękiem.

Drugi wariant – GM4.0D FHD (również 99 zł) – wyposażony jest w większy ekran IPS 4,0”, a do tego dwie kamery: przednią i wsteczną. Podobnie jak wcześniejszy model, obsługuje G-sensor i tryb parkingowy oraz nagrywa w pętli z dźwiękiem. Oba urządzenia to świetna propozycja dla osób spędzających dużo czasu za kierownicą.

W ofercie znalazł się także wyrób medyczny. Mowa tu o elektronicznym ciśnieniomierzu naramiennym marki Hoffen. W cenie 79,90 zł otrzymujemy urządzenie z pamięcią pomiarów dla dwóch użytkowników, dużym czytelnym wyświetlaczem oraz funkcją wykrywania arytmii.

