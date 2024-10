Lidl rozpoczyna sezon grzewczy. Mają sposób na zimne wieczory

Dla wszystkich zmarzluchów mamy dobrą wiadomość. Lidl was ogrzeje! I to nie byle czym, bo już wkrótce rozpocznie się promocja na termowentylatory.

Od soboty 26 października Lidl rozpoczyna wyjątkową promocję na termowentylatory, które z pewnością pomogą w ogrzewaniu pomieszczeń w chłodne dni. W ofercie znajdują się różnorodne modele, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników potrzebujących małych, przenośnych urządzeń, jak i tych, którzy szukają bardziej zaawansowanych rozwiązań o większej mocy.

Lidl odwołuje zimę. Wszystkim będzie teraz ciepło

Jedną z nowości w ofercie jest kompaktowy, gniazdkowy termowentylator ceramiczny marki SilverCrest o mocy 600 W. Jest to idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń, gdzie liczy się oszczędność miejsca. Termowentylator wyróżnia się możliwością regulacji temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza w zakresie od 6 do 32 stopni Celsjusza. Urządzenie zostało wyposażone w timer 24-godzinny, co pozwala na dokładne ustalenie czasu pracy. Dzięki niewielkim rozmiarom i prostocie montażu jest to urządzenie, które można łatwo przenosić i instalować w różnych miejscach. Cena promocyjna wynosi 49,99 zł.

Dla osób poszukujących nieco mocniejszego urządzenia, Lidl oferuje termowentylator ceramiczny SilverCrest o mocy 1200 W. Ten model pozwala na płynną regulację temperatury oraz posiada dwa poziomy nagrzewania. Wyposażony w lampkę kontrolną, umożliwia użytkownikowi monitorowanie pracy urządzenia. Długość przewodu wynosi 1,8 metra, co zapewnia swobodę ustawienia go w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Termowentylator ten został przeceniony o 25% i jest dostępny w cenie 59,90 zł (wcześniej 79,90 zł).

Gazetka Lidla

Jeśli potrzebujesz urządzenia do większych przestrzeni, Lidl przygotował ofertę na termowentylator ceramiczny marki Parkside o mocy 2000 W. Ten model charakteryzuje się solidną konstrukcją oraz możliwością regulacji temperatury za pomocą termostatu. Oferuje dwa poziomy nagrzewania, a element grzewczy wykonany z ceramiki PTC zapewnia wytrzymałość i trwałość. Długość przewodu wynosi 1,8 metra, co ułatwia ustawienie urządzenia w dogodnym miejscu. Co więcej, termowentylator może również pełnić funkcję wentylatora, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem zarówno na chłodne, jak i cieplejsze dni. Cena tego modelu to 119 zł.

Dla najbardziej wymagających klientów Lidl przygotował mocniejszy model termowentylatora ceramicznego Parkside o mocy 3000 W. To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania oraz ochronę przed przegrzaniem i przepięciem, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Podobnie jak jego mniejszy odpowiednik, oferuje możliwość regulacji temperatury oraz dwa poziomy nagrzewania. Został on również zaprojektowany z myślą o trwałości i intensywnym użytkowaniu. Cena tego modelu wynosi 169 zł, co czyni go najpotężniejszym urządzeniem w tej ofercie.

Grafika: depositphotos