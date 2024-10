Empik Premium za darmo na 4 miesiące. Jak skorzystać?

Empik Premium to usługa abonamentowa, która w popularnej sieci sklepów pojawiła się już w 2019 r. Dzięki niej klienci otrzymują bogaty pakiet różnego rodzaju korzyści w ramach opłaty. Darmowa dostawa do Paczkomatów i kurierem dla zamówienia od 40 zł z oznaczeniem Premium, -15% zniżki w salonach m.in. na książki, muzykę, zabawki i artykuły papiernicze, do 20% zniżki na oznaczone produkty na Empik.com. To tylko niektóre z korzyści oferowanych w tym abonamencie. Empik Premium to także:

40% zniżki na drugą, tańszą książkę w salonie za okazaniem aplikacji

Zniżki na specjalne wydarzenia handlowe np. Premium Week

10 zł zniżki na pierwsze zakupy w aplikacji Empik za min 100 zł

30 dni na zwrot zakupionego towaru bez obowiązku okazania paragonu

Zyskaj 1 audiobook lub ebook z pełnego katalogu 200 tys. pozycji w aplikacji Empik Go, a do tego nieograniczony dostęp do

wszystkich podcastów oraz 1000 audiobooków i ebooków z wybranego katalogu

60 odbitek za 1 zł od Empik Foto na start

35% rabatu na cały asortyment w Empik Foto

-20% na bilety w Multikinie

-30% zniżki na kawę i herbatę w Costa Coffee

Empik Premium na 4 miesiące za darmo. Jak skorzystać?

Jesteś studentem lub wykładowcą i chcesz dołączyć do Empik Premium i przez 4 miesiące korzystać z usługi za darmo? To proste! Do końca listopada możesz wejść na stronę empik.com/premium/student i podać adres e-mail z domeny uczelni. Po weryfikacji otrzymasz unikalny kod, który można zrealizować do końca grudnia tego roku. Daje on dostęp do wszystkich benefitów programu przez 120 dni. Po tym czasie masz opcję rezygnacji lub zakupu Empik Premium na rok za 29,99 zł. Co więcej, z oferty mogą skorzystać aktywni subskrybenci Empik Premium. Aktywne subskrypcje zostaną wydłużone o dodatkowe 4 miesiące za darmo.

Przy okazji warto przypomnieć, że już 5 października zmieni się regulamin usługi – choć zmiany dotyczą przede wszystkim darmowej jej wersji. Od tego dnia zmienia się minimalna wartość zamówienia do skorzystania z darmowej wysyłki – z 80 zł na 100 zł. Choć dla posiadaczy płatnego planu minimalna wartość zamówienia nie ulega zmianie, tak zmieniają się zasady uzyskania 15-procentowego rabatu w salonach. By z niego skorzystać, będzie trzeba wydać m.in. 50 zł.